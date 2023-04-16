不爽羊肉爐拒2犬進…他「亮槍敲櫃台」狠瞪示意：小心點！影片曝光

記者唐詠絮、戴若涵／彰化報導

彰化縣溪湖鎮一間知名羊肉爐16日中午發生一起事件！一組客人到餐廳用餐，卻因想帶狗進入遭拒，其中一人竟持槍敲擊櫃台，要店家小心一點，氣得店家將影片上傳網路，並報警處理。警方循線逮到該名亮槍的36歲謝姓男子，全案依照恐嚇罪移送地檢署偵辦。

回顧整起事發經過，16日中午11時30分左右，約3、4名顧客到溪湖鎮知名羊肉爐店等朋友到齊一同用餐，但晚到的友人因帶了2隻寵物犬，遭店家以要準備推車或提籃為由婉拒，一行人便不悅離去，但其中一名身穿藍衣、戴眼鏡的男子，卻突然掏出一把黑色槍枝，朝櫃台敲擊數下，示意要店家小心一點。店家見狀，隨即報警處理。

▲彰化知名羊肉爐因客人未帶推車、提籃，婉拒寵物入內，卻遭對方亮槍警告。（圖／翻攝自爆料公社）

警方接獲報案後，調閱附近監視器畫面，在1小時內將36歲謝姓男子查緝到案，經搜索過後，發現謝男包內藏有瓦斯BB槍一把、折疊刀一枝。謝男向警方供稱，他是不滿店家的服務態度，才會憤而亮槍後離去。全案訊後，依恐嚇罪移送彰化地檢署偵辦，無故持有刀械違反社會秩序維護法則移請彰化簡易庭裁處。

因店家將影片上傳臉書社團「爆料公社」，網友紛紛留言，「報警了啦！恐嚇罪」、「槍口對著自己不怕走火嗎」、「所以我說，里長辦公室可以領槍嗎？」、「讓他跑警局做筆錄也爽」、「支持提告」。