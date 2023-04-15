彰化竹塘鄉傳H5N1禽流感！今年累計第10場　緊急撲殺880隻肉鴨

記者唐詠絮、黃資真／彰化報導

彰化再度傳出禽流感，竹塘鄉1場肉鴨場確診為H5N1亞型高病原性禽流感病毒，今(15)日動防所防疫人員撲殺共880隻肉鴨並消毒完成。

▲彰化竹塘鄉1處肉鴨場確診禽流感。（圖／記者唐詠絮翻攝，下同）



彰化縣動物防疫所表示，彰化縣針對禽流感案例場持續進行周邊監測採樣工作，竹塘鄉某肉鴨場於3月24日進行主動採樣監測，本月14日確診為H5N1禽流感病毒，並在今日完成撲殺與消毒工作。

根據資料統計，今年來彰化縣累計共10場家禽感染禽流感，陸禽場8場、鴨場2場，合計撲殺共26萬多隻。

動物防疫所提醒，近日天氣逐漸回暖，仍有禽流感案例零星發生，請養禽場及產銷業者仍應加強日常管理(如適時開啟通風設備、採統進統出飼養模式及不密飼等)，以減少場內禽隻緊迫，並落實禽舍防鳥措施及人車門禁管制管制工作，人員、車輛（含運禽車、運蛋車、化製車、飼料車等）、運輸載具（運輸籠、蛋箱及蛋盤等）、器具等進出消毒及避免其他動物進出場區等生物安全工作，共同防範疫情發生及傳播。

養禽業者務必依「H5、H7亞型家禽流行性感冒防治措施」落實各項生物安全防疫工作，養禽場倘被查有不符前開防治措施者，依規定最高可裁處新台幣15萬元並限期改善，屆期未改善者，場內家禽若檢出高病原性禽流感，所撲殺之家禽，依規定將不予補償。