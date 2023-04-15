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社會 社會焦點 保障人權

燒肉店被包場...暴怒男「強行停車就是要吃」　飛踹幹譙畫面曝光

記者鄧木卿／台中報導

台中市沙鹿區某公司今年2月包下一間燒肉店請員工吃春酒，39歲莊姓女員工在店外負責管制陌生人進入，1名61歲的王姓男子帶著4名友人也來吃飯，卻被莊女阻攔不准停車，王男不信包場之說，堅持用餐，2人一言不合，王男當場拳腳相向，踹倒莊女，莊女倒地後，王男仍再補上一腳，暴怒的王男在莊女送上救護車後仍不放過，還追上去打，2人互控傷害。

台中市清水警方今年2月10日下午5點多獲報，某家燒肉店外發生糾紛，經趕往現場發現雙方是為了用餐起爭執，莊女表明，公司今晚包下整間燒肉店，連停車場也是，因此未開放其他客人用餐。

▲雙方原本歡喜要到餐廳吃飯，結果在店外竟起衝突，有人送醫有人進派出所。（圖／民眾提供）

▲雙方原本歡喜要到餐廳吃飯，結果在店外竟起衝突，有人送醫有人進派出所。（圖／民眾提供）

王姓男子興沖沖的帶著朋友全家人要去吃飯，不相信包場之說，硬要停車進門吃飯，王男和莊女就在店外相互推擠、飆罵，王男說沒幾句，一拳就打中莊女頭部，接著起腳踹倒莊女，見莊女倒地，王男仍不放過，朝莊女身上再踢，造成臉部、下巴、腹部挫傷。

王男雖然被友人拉開，憤怒未熄，直到救護車到場，王的男性友人還阻擋莊女上車，在警方平安護送莊女坐上救護車後，王男還追上去毆打。

隔天上午，莊女到派出所製作筆錄，並控告王男傷害、恐嚇、公然侮辱、妨害自由等，王男表示，原本開開心心的帶朋友外出吃飯，結果被阻擋，當然非常氣憤，也不知道餐廳是不是真的被包場，他也對莊女提告傷害告訴，該案已於3月16日依法函送台中地檢署偵辦。

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