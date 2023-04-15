初選民調明展開！徐巧芯喊「選情告急」　與議長戴錫欽上戰車拜票

記者詹宜庭／台北報導

國民黨北市第7選區（信義、南松山）立委選舉，台北市議員徐巧芯挑戰現任立委費鴻泰，黨內初選民調將於4月16到18日進行。徐巧芯15日受訪時表示，現在已經開始走戰車的行程了，她很感謝台北市議長戴錫欽陪同上戰車拜票，目前與費鴻泰兩人差距僅在伯仲之間，「選情真的非常告急，但我會力拚到最後一刻！」

▲戴錫欽陪同徐巧芯上戰車掃街。（圖／徐巧芯提供，下同）

徐巧芯今日出席台北母娘文化祭淨山活動時表示，目前初選戰況很激烈，已經開始走戰車的行程了，非常感謝戴錫欽陪同她上戰車拜票。她說，戴錫欽是信義、南松山選區中的一員，能夠得到他的支持，對她在民調上也會有所加分。徐巧芯補充，前幾天她也巧遇北市民政局長陳永德，雖然陳是行政中立的公務人員，但私下跟他的關係，就是把他當大哥一樣，「不管是戴錫欽或陳永德，他們的支持與鼓勵都可以讓我在民調上有更好的表現。」

徐巧芯透露，現在的戰況對她而言可以說是非常告急，她與費鴻泰兩人差距僅在伯仲之間，所以想拜託黨員，讓國民黨與年輕人有一次改變的機會。徐巧芯說，民進黨在2024大選戰略上主打「會大膽用新人」，這也是針對國民黨而來的；因此，看到民進黨的戰術就要知道，國民黨唯有讓更多年輕人進入2024立委選戰中，才有可能與民進黨呈現對決態勢。

面對即將展開的電話民調，徐巧芯也喊話，她與費鴻泰兩人都在誤差範圍之間，「我們現在選情是真的告急，才會希望支持者在家裡幫忙顧電話。」而她也承諾，「我會力拚到最後一刻，相信我會贏、相信國民黨會願意支持年輕人，也相信國民黨有傳承精神，值得一次改變機會，拜託你們了。」