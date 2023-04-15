游淑慧開砲要世代交替　李彥秀：如何贏其他政黨更關鍵

▲台北市議員李彥秀。（圖／記者李毓康攝）



記者陳家祥／台北報導

國民黨立委初選競爭激烈，打著世代交替大旗，內湖南港區議員游淑慧、李彥秀也陷入膠著爭執。面對游淑慧高分貝開砲，李彥秀說，尊重游的說法，就是透過公平的初選機制讓選民選擇，「黨的世代交替當然非常重要，但是面對其他的政黨如何贏下這一席，更關鍵，最後交給初選機制做選擇」。

李彥秀說，過去24年來從政的每一天，她都在守護港湖、都沒有離開港湖，民意代表應該是用心在每一天，過去24年來港湖所有鄉親每一票對她的支持其實都不是短暫可以得來的，都是長期經營，大家知道李彥秀的團隊是什麼樣的團隊，從過去每一次選舉都可以看出來，民意代表用心在平常經營的每一天是更重要的。

針對游淑慧質疑選立委就不要選議員？李彥秀說，尊重她的說法，這就是透過公平的初選機制讓選民選擇。

李彥秀表示，世代交替議題，其實5年前她輔選所有港湖議員，包括李明賢、游淑慧都是當選，黨的世代交替當然非常重要，但是選舉如何贏得面對其他的政黨贏下這一席，更關鍵，最後交給初選機制做選擇。

李彥秀說，她不否認重要性，但更關鍵的是如何贏得大選，有一個公平機制大家來做良性競爭。一個初選有太多的裂痕，國民黨的總統民調、立委民調都會受影響，選民會趨於保守或不表態，這是不樂於見到的，所以一個良性的競爭、公平的初選，這是基層藍營的比較希望的方向跟方式，只要是公開透明，都接受這樣的挑戰，讓港湖選民做選擇

至於剛剛似乎沒有和游淑慧打招呼？李彥秀一度口誤，稱每天在不同場合都有「競爭」，但隨即改口說是「碰面」，強調沒有招不打招呼，大家都是同志。更何況以前也都輔選過游淑慧，也是長期的合作夥伴，不論在議會在黨內，不要因為初選彼此傷了和氣，任何競爭只要是公開公平都可以接受，但應該把政黨利益放在第一位。