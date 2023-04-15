支持者送陳時中畫像　王世堅「高掛辦公室」：不會隨便丟在地上

▲王世堅收到支持者寄來的陳時中與導盲犬合照的畫作，強調會掛好不會隨便丟地上。（圖／翻攝王世堅、陳時中臉書）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨北市議員王世堅與立委何志偉爭取台北市第2選區（大同、士林）黨內初選提名。王世堅15日在臉書發文表示，今天收到支持者送來的禮物，打開看竟然是「陳時中與導盲犬」的創作，於是立刻請幕僚拍照，然後將這幅陳時中畫作高掛在辦公室，並強調「不會隨便丟在地上」，遭外界認為是在暗酸對手何志偉。

前內政部部長徐國勇主持政論節目時，曝光民進黨立委何志偉去年將前衛福部長陳時中砂畫像，放置於立法院走廊的監視器畫面，引發各界譁然。

王世堅在臉書發文表示，今天收到支持者送來的禮物，打開看竟然是「陳時中與導盲犬」的創作，於是立刻請幕僚拍照，然後將這幅陳時中畫作高掛在辦公室，並強調「不會隨便丟在地上」，暗諷對手何志偉。

王世堅指出，他現在面對鋪天蓋地的匿名惡意攻擊，更能體會陳時中當時怎麼被糟蹋的，更強調，「我人前人後講的話、堅持的立場都一樣，我肯定陳時中對台灣的付出，他在我心中、在台灣人民心中佔有很重要的地位。」

王世堅也感謝支持者送出這幅充滿愛與友善的畫，他說「政治是為人民服務，理當如此善良公義。我會繼續努力，再次懇請大家幫我接電話民調。」然而，面對王世堅暗諷，何志偉則回應，「我的走廊就是藝術走廊！選舉應該光明正大、堂堂正正，我從來不打負面選戰，現在卻把髒水潑我身上，我心也好累。」