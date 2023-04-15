雙姝戰初選！游淑慧嗆李彥秀「裝孝維」　把選議員當選立委策略

▲游淑慧批評李彥秀把選民「莊孝維」。（圖／游淑慧提供）



記者陳家祥／台北報導

內湖南港議員游淑慧、李彥秀，雙雙投入國民黨第四選區立委初選，而雙姝攻擊力道越來越火熱。游淑慧15日上午受訪說，過去3年港湖區黨籍議員都支持彥秀姊直接選2024，偏偏要回過頭選議員，然後讓國民黨一席年輕的張煥霖退黨抗議，現在又說其實一直都在準備立委，那妳不是把去年投給妳的人「莊孝維」？

「我覺得不要這樣，真的不太好。」游淑慧表示，李彥秀選完議員選議長、議長沒有後又選立委，那妳就是覺得議員這位子不是妳想要的，這樣子真的覺得對去年讓妳變成全國第一高票的3萬7千人，很不公平，蠻難過的。

媒體追問，是否會當面跟李彥秀說？游淑慧表示，之前就跟她說了，「她在選議員的時候，我就問她為什麼不直接選2024？她選議長的時候我也跟她講，為什麼不直接選2024？」游說，政治這條路不要搞成全部位子通通都要，這樣不僅對黨內其他人不公平，對支持者、對相信她的每一個人，真的是不太好。

游淑慧表示，過去的1年李彥秀在做什麼？妳都一直在為立委備戰，所以包括選議員這件事，都是妳的立委策略之一？這不就是告訴大家這件事？讓人很訝異。

至於李彥秀稱只差3、4歲，談不上世代交替？游淑慧說，要談的是整個國民黨都應世代傳承跟世代交替，「我自己在選區裡反而沒有談過，但我跟彥秀姊不管差幾歲，我們的作風差很多吧？起碼我不會這樣步步為營」。

「我覺得重點不是講年紀，年紀不是重點，重點是心態跟做法。」游淑慧強調，世代交替是一個非常自然而然，而且應該是一個美好的過程，大家不要只強調幾歲不需要被交替掉，這不是重點。

游淑慧說，希望整個國民黨之後，包括她自己在內，現在是第2屆，到一定任期後，也會開始尋找交棒的人，「我不會一選再選，跟出道早不早一點關係都沒有，而是怎麼幫這個黨著想，新陳代謝合作，就要懂得傳承」。