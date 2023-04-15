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民調／谷底反彈！國民黨支持度回升8百分點　保住第二大黨位置

▲▼4月政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

▲4月政黨支持度。（圖／台灣民意基金會提供）

記者杜冠霖／台北報導

台灣民意基金會15日公布政黨支持度最新民調，民調顯示，28.6%民眾支持民進黨、25.9%國民黨、15%台灣民眾黨、1.8%時代力量、1.9%台灣基進。相較上月民調，國民黨回升8個百分點，保住第二大黨席位，台灣民意基金會分析，可能因素有三，包含前總統馬英九訪中、鴻海創辦人郭台銘宣布參選2024以及新北市長侯友宜投入選戰態勢明朗。

民調顯示，台灣民眾有28.6%支持民主進步黨，25.9%中國國民黨，15%台灣民眾黨，1.8%時代力量，1.9%台灣基進，0.8%其他政黨，25.2%沒特別支持哪一個政黨，0.8%不知道。

與上個月相比，民進黨支持度略減0.2個百分點，仍維持第一大黨地位，國民黨支持度谷底反彈8個百分點，成功守住第二大黨位置，民眾黨支持度沒有改變，時代力量下滑2.6個百分點，台灣基進下滑2個百分點，雙雙遭遇比腰斬更嚴重的萎縮，中性選民數量不變，續維持25.2%的規模。

台灣民意基金會指出，國民黨支持度大起大落蔚為奇觀。從2022九合一地方選舉後，五個月內，國民黨支持度經歷三上兩下， 跌幅升幅都很大，本月又是一次V形谷底反彈，可能原因有三：包含馬英九訪中、郭台銘宣布參選2024以及侯友宜投入選戰態勢明朗。

此次調查由台灣民意基金會教授游盈隆負責問卷設計、報告撰寫、研究發現的判讀、及相關公共政策與政治意涵的解析，山水民意研究公司受基金會委託，主要負責抽樣設計、電話訪談與統計分析。

訪問期間是2023年4月9-11日三天，對象是以全國為範圍的20歲以上成年人，抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣，有效樣本1068人，抽樣誤差在95%信心水準下約正負3個百分點。並依內政部最新人口 統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。經費來源是財團 法人台灣民意教育基金會，簡稱台灣民意基金會（TPOF） 。

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關鍵字：

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