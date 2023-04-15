郭台銘超車侯友宜？　朱立倫認有內參民調：不只針對選舉

▲朱立倫出席東北部八縣市中華外內丹功觀摩展演活動。（圖／記者呂佳賢攝）

記者陳家祥／台北報導

國民黨2024總統人選陷入膠著，新北市長侯友宜蓄勢待發、坐等時機宣布，鴻海創辦人郭台銘宣布參選後，似乎也無退讓之意。國民黨智庫執行長柯志恩近來在訪美會見僑胞時，爆料黨內每兩週做一次民調，總統人選在5月20日、最晚6月中旬正式徵召出候選人。對此，國民黨主席朱立倫證實，民調中心持續對國政議題做民調，但不單只是針對選舉，一定會針對弱點不斷重點強化改進。

朱立倫說，綠營持續希望破壞藍軍的團結、製造內鬥，「藍營的朋友要記取過去教訓，絕對不要中綠營的計，任何造成內鬥的事情都不能做」，要促進團結、避免內鬥；朱喊話，爭取最多朋友、避免製造敵人，大家一起努力，不管幾個階段，就是爭取朋友、避免敵人。

朱立倫說，對國民黨內是整合，對於非國民黨則予以尊重，應該團結大家，包括民眾黨主席柯文哲，大家秉持為台灣好，兩岸和平、幸福安定，大家團結一起努力。

至於出訪日本的郭台銘今將返國，是否會找郭聊聊？朱立倫說，郭董到日本訪問對台灣整個產業、日本交流很重要，郭董在台灣經濟科技上的成就也受到一致肯定，是藍軍很重要的資產，「我們會持續保持聯繫」，目標是大家團結在一起，團結所有可以團結的力量。