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獨／大專畢業生數續探底！總數不到29萬人　公立大學佔比逆勢成長

▲成功大學2020畢業典禮6日上午舉行，因應防疫，典禮別開生面，選在三個成大戶外地標「雲平廣場」、「工設歷史廣場」及「博物館前廣場」同步舉辦。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲大專畢業生110學年總數不到29萬人，但公立大學佔比卻逆勢成長。（圖／記者林悅翻攝）

記者許敏溶／台北報導

受到少子化影響，國內學生數創新低，也導致110學年大專校院畢業生剩下28.4萬人，總數持續探底，和106學年相比減少2.1萬人或7.0%，但公立學校畢業生佔比反而逆勢成長到38％，另在大專校院110學年的「人文、社會、科技」等三大類畢業生，也以科技類占比44.9%最高，而且比106學年的43.8％還成長1.1個百分點，凸顯科技業仍是學生最愛。

根據教育部三月中旬公布最新統計，111學年各級學校學生總數剩下410.4萬人，比上學年減少6.8萬人或1.6%，各等級以大專校院減少4.6萬人或3.9%最多，主因學士班減少4.5萬人所致，而410.4萬人不僅創下歷史新低，若和106學年相比，5學年間共計減少30.0萬人或6.8%，若和97學年時還有516.5萬人相比，14年來全國學生總數減少超過100萬人。

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學生人數減少也影響到畢業生總數，根據教育部周一（10日）公布最新統計，110學年大專校院畢業生持續探底，剩下28.4萬人，比起106學年減少2.1萬人或7.0%，其中又以學士減1.9萬人或8.1%的減幅較大，若以公私立大學區分，公立學校110學年畢業生為10.9萬人，比起106學年逆勢增加0.2萬人，占全體畢業生比重也從3成5提升到3成8，但私立學校畢業生則由 19.7萬人減為17.4萬人，減少達到2.3萬人。

▲▼ 重視學生的書審資料，中央大學特別舉辦申請入學書審資料審查原則研習工作坊。。（圖／中央大學提供）

▲大專畢業生數續探底，110學年總數不到29萬人。（圖／中央大學提供）

進一步分析28.4萬人的畢業生當中，教育部區分為「人文、社會、科技」三大類，110 學年大專校院畢業生當中，以科技類12.7萬人、占44.9%為最大宗，其次為社會類10.6萬人、佔比37.4%，人文類則是5.0萬人、佔比17.7％。

106學年畢業生在「人文、社會、科技」三大類人數，分別為5.3萬人、11.7萬人、13.3萬人，受到少子化影響，人數都比110學年減少，但在佔比部分，科技類從106學年的43.8％，110學年成長到44.9％，成長1.1個百分點，凸顯科技類是學生最愛，反而是社會類佔比從38.5%下降至37.4%，人文類佔比則維持不變。

全國私校工會發言人尤榮輝指出，學生選校「先公後私」、「重理工科技輕人文社會」趨勢不變，甚至有加劇現象，若持續過度傾斜傷害私校，不利國家人才培育；而少子化重創私立大學招生，卻見公立大學畢業生人數逆勢成長，凸顯公私立大學不公平競爭環境問題，目前大學招生名額過於浮濫，呼籲教育部考慮公私立大學同步減招，建立合理學費調整機制，並進行公私大學學費齊一等政策調整。

▲▼大專畢業生數續探底，總數不到29萬人。（圖／教育部提供）

▲大專畢業生人數持續探底，總數不到29萬人。（圖／教育部提供）

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