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國中會考5／20、21登場　准考證明寄發「確診能否應考月底公布」

▲▼國中會考今天進入第二天。（圖／教育部提供）

▲國中會考將在5月20、21日舉行，准考證明天寄發。（圖／教育部提供）

記者許敏溶／台北報導

112年國中教育會考將在5月20、21日舉行，准考證將在明（14日）寄發，集體報名考生由就讀國中轉發，個別報名考生則由考區試務會寄發，教育部及全國試務會提醒考生，務必詳細檢查並妥善保管准考證，准考證內容如有錯誤，須在4月18、19日提出勘誤需求；至於會考的防疫措施，將跟中央疫情指揮中心討論，預計四月底會公布。

國中會考將在5月20、21日登場，3月11日完成報名，根據全國試務會統計，全國18個考區及大陸考場共有19萬8673人報名，再創歷史新低，也是連續第二年報名人數不到20萬人，其中集體報名19萬7145人，個別報名1528人，報名人數最多3個考區，包括新北考區3萬739人、中投考區3萬495人、台北考區2萬2213人。

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全國試務會表示，身心障礙、重大傷病、懷孕或突發傷病考生可依需求申請應考服務，包含試題本別、作答方式、時間調整、試場安排、輔具等項目，具體的申請說明、項目說明、考試程序及注意事項、特殊題本範例下載，可至國中教育會考網站參閱「應考服務」項目內容。

去年國中會考，包括確診尚未解隔離、快篩陽性未經PCR檢驗及未獲PCR檢驗結果等3類考生，不能參加國中會考，改參加6月4、5日的補考，上述三類考生若參加考試將被取消考試資格，也不能參加補考，考生若隱匿染疫也會取消資格，不能參加補考。

不過，隨著國內外疫情趨緩，外界好奇今年國中教育會考是否會開放新冠肺炎確診或快篩陽考生應考，教育部表示，將跟中央疫情指揮中心討論，預計四月底會公布會考防疫措施，到時候就知道確診或快篩陽考生能否應考。

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