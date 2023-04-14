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教師因公傷病住院「僅6都有醫療補助」　全教產批：不應一國多制

▲▼不滿教師因公傷病住院醫療補助一國多制，全教產理事長林碩杰(中)呼籲，教部應直接補助經費。（圖／記者許敏溶攝）

▲不滿教師因公傷病住院醫療補助一國多制，全教產理事長林碩杰(中)呼籲，教部應直接補助經費。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

日前高雄市傳出國中生拿美工刀割傷女老師，而110年鳳翔國中梁姓教師因執行公務遭車撞導致終身失能，但全教產今（14日）指出，教師因公傷病住院時，雖可向服務學校申請補助，但目前僅有六都可申請，其他縣市教師因為縣政府財政不佳而可能拿不到補助，全教產批評「補助不應一國多制」，呼籲教育部直接補助經費，讓各縣市有一致性規範。

教師因公傷病案例頻傳，但全教產發現，全台各縣市相關住院醫療補助竟然是「一國多制」，今天全教產召開記者會，批評教育部改善教師勞動條件不及格，呼籲教育部對因公傷病住院醫療補助經費應直接補助，讓各縣市有一致性規範。

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全教產理事長林碩杰指出，包括日前高雄市傳出國中生拿美工刀割傷女老師，而110年鳳翔國中梁姓教師因執行公務遭車撞導致終身失能，還有108年嘉義國中生上課丟煙霧彈嚇老師，83年屏東縣竹田國中黃信樺老師被學生以書包重擊死亡，還有台南安順國中陳姓女老師被學生砍成重傷，多年來未見政府有任何對老師的保護措施。

林碩杰進一步表示，許多基層老師關心因公傷病住院醫療是否有補助，尤其重傷、失能等長期住院醫療費用驚人，若沒有相關補助，一旦失能其長期醫療費用恐拖垮整個家庭，但全教產調查發現，全台僅有6都的教師，可以申請因公傷病住院醫療補助，其他縣市若非研議中，就是請全教產向中央政府爭取，形成一國多制。

為何會造成這樣狀況，林碩杰指出，根據行政院在103年發布書函，「因公傷病」、「住院」及「健保不給付並經醫師指定所必須之醫療費用」等事實為請領住院醫療補助必要條件，是政府以雇主身分照顧員工福利措施，得由各機關「考量其財政狀況」規劃辦理，換言之，若屬於財政不佳縣市教師，因公傷病住院教師提出醫療補助，可能無法拿到費用。

因此，林碩杰呼籲教部，針對教師因公傷病致癱瘓或失能，應直接補助相關經費，讓各縣市有一致性規範，來照顧為教育、為學生鞠躬盡瘁基層教師。

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