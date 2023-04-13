不受少子化影響！實驗教育學生5年成長1.1倍　國小人數最多

▲實驗教育學生數5年成長1.1倍，不受少子化影響，圖為北市創新實驗教育成果發表。（圖／記者湯興漢攝）

記者許敏溶／台北報導

少子化衝擊各級學校，但根據教育部最新統計資料，111學年實驗教育計畫124 校通過，學生數近2.4萬人，5學年間參與學生數增加1.1萬人或0.9倍，參與實驗教育學生數占學生總數比率，也由5.0‰逐年增至10.1‰，其中學校型態實驗教育計畫通過校數從106學年53所，111學年快速增加到109所，參加學生成長近1.1倍，成為少子女化趨勢下呈逆勢成長的特殊現象。

少子化海嘯衝擊校園，根據教育部3月中旬最新公布統計，111學年各級學校學生總數剩下410.4萬人，比上學年減少6.8萬人或1.6%，各級學校以大專校院減少4.6萬人或3.9%最多。

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但在教育部本周一（12日）公布的最新統計，111學年實驗教育計畫通過校數為124所學校，學生數近2.4萬人，5學年間參與學生數增加1.1萬人或0.9倍，參與實驗教育學生數占學生總數比率，也由5.0‰逐年增至10.1‰，而 111學年實驗教育各階段學生數，以國小1.6萬人（65.3%）為主，國中5713 人（24.0%）居次，接著是高中2555人（10.7%）。

▲實驗教育學生總數逆勢成長，5年增加1.1倍。（圖／教育部提供）

教育部將實驗教育分為「學校型態、公立學校委託私人辦理（公辦民營）、非學校型態3種，教育部表示，學校型態實驗教育計畫通過校數，已從106學年53 所，111學年快速增加到109所，參加學生也從5139人增加到1萬721人，成長近1.1倍，以國小7524人最多，其次為國中2709人，高級中等學校488 人。

至於公辦民營實驗教育計畫部分，教育部表示，通過校數共15 所，比106學年增加6所，學生共2517人，較106學年增加640人，其中國小1460人、國中780人、高中等學校277人；非學校型態實驗教育在111 學年共1萬609名學生參與，其中以國小6595人最多，其次為國中2224人，高中為1790 人。