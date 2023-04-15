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政治 政治焦點 國會直播 專題報導

賴清德最脆弱要害！　郭正亮點「這兩事」：他完全不扯

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

▲民進黨賴清德總統候選人提名記者會。（圖／記者林敬旻攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨日前提名黨主席賴清德參選2024總統，賴清德會後談話提到，2024年不是「戰爭與和平」的選擇，而是「民主與專制」的抉擇，且台灣已是主權獨立國家，不必另行宣布獨立，沒有統獨問題。前民進黨立委郭正亮13日表示，目前國際局勢走向，民進黨非常清楚知道，今年絕不能談台獨與戰爭，「這就是賴清德最脆弱的要害，他完全不扯。」

郭正亮在節目《觀點—亮劍台灣》中表示，國民黨基本上都是務實的中華民國工作者，賴清德到底在講什麼？既然台灣沒有統獨問題，那怎麼之前還定位是務實的台獨工作者？他也質疑，「又不是和中共中央總書記習近平競選，而是和國民黨、民眾黨選舉，不管是新北市長侯友宜、鴻海集團創辦人郭台銘，或民眾黨主席柯文哲都不是專制，他們也都主張民主，跟賴清德有什麼區別？」

郭正亮回憶，早年他在參加民進黨黨外運動時，常常會說「民主與專制的選擇」，而其中的「專制」是指國民黨，台灣要追求民主化，所以希望選民選擇黨外運動的候選人，「當年我們是這樣支持民主運動的，但現在民進黨已經執政了，能夠專制的就是你！」

郭正亮痛批，這次看到賴清德說「民主與專制選擇」，他以為賴清德要挑戰總統蔡英文的專制，「賴清德若要挑戰她，我說你勇敢！」他認為，「如果說蔡英文專制的話我同意，蔡英文第二任民主倒退事情這麼多，中天電視新聞台就被關台了，前總統李登輝、陳水扁都不會做這種事，但蔡英文卻做了第一次。」

綜觀賴清德參選聲明，主張「民主團結」，郭正亮表示，賴清德知道美國和中國大陸在下半年會逐漸緩和，會有一些經貿合作，中國大陸也正在在進行和平攻勢，整個國際局面民進黨也看到了，他們非常清楚知道，今年絕不能談台獨與戰爭，「台獨和戰爭就是賴清德最脆弱的要害，他完全不扯。」

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賴清德郭正亮民主與專制台獨2024總統

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