日學者讚賴清德「台灣定位」論述搶先機　鄭文燦：相信會獲選民支持

記者杜冠霖／台北報導

民進黨13日正式提名副總統賴清德參選總統，日本學者小笠原欣幸評價，賴清德直接訴求支持「維持現狀」是一個明智的選舉戰略，他對「台灣的定位」大框架已經明確，搶佔了總統選戰的先機。對此，行政院副院長鄭文燦14日回應，賴清德立場很清楚，相信會獲得多數選民支持，這也是蔡總統過去一貫立場，不會在壓力底下妥協也不會主動挑釁。

▲鄭文燦出席「屏東旺來，與你相芋」推廣展售記者會。（圖／記者屠惠剛攝）



小笠原欣幸分析，賴清德完全沿用了蔡英文的「中華民國台灣」概念。「結合理念相近的民主盟友」也是蔡政府的外交路線。他表示，「在蔡總統的領導下」台灣的國際地位得到提升，也展現了對蔡總統個人的高度尊重。

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小笠原欣幸指出，賴清德對於「台灣的定位」大框架已經明確下來，接著將再對國內政策陸續推出更具體的觀點。在避免貪腐和選民的厭倦感下，如何妥為說明繼續讓民進黨執政的意義與好處，將是賴清德的課題。

對此，鄭文燦表示，賴清德獲得提名的記者會，大家看得很清楚，賴清德堅持台灣自由民主、主權地位，希望維持民主和平現狀、確保現狀不被破壞，我們有保護自己、追求和平的決心，這樣的立場很清楚，相信會獲得多數選民支持，這也是蔡總統過去一貫立場，不會在壓力底下妥協也不會主動挑釁。

民進黨立委郭國文則指出，小笠原是對台灣選舉有一定權威跟觀察的學界人士，他對賴副總統的觀察非常獨到也正確，賴清德有非常具體的描述，在民主、獨裁之間也讓選民有依循方向，就像馬英九訪中、蔡英文訪美，一個選擇獨裁跟一個民主，清晰可見。

對於務實台獨說法，民進黨立委許智傑表示，他以前講的被誤解，務實台獨就是台灣已經主權獨立，不必宣佈台獨，跟過去說法立場一致。