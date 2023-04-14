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訪美外交政策委員會　柯文哲：重建與陸溝通管道、避免擴大敵意

▲▼柯文哲前往美國外交政策委員會。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

▲柯文哲前往美國外交政策委員會。（圖／翻攝自Facebook／柯文哲）

記者詹宜庭／台北報導

為備戰2024總統大選，民眾黨主席柯文哲開始了為期20天的訪美之旅。柯文哲14日表示，今日是他在紐約最後一天，臨走前到了NCAFP美國外交政策委員會，拜會委員會總裁兼執行長艾略特（Susan M. Elliott）、美國國務院前亞太代理助理國務卿董雲裳（Susan Ashton Thornton），並與多位研究亞太事務的專家學者進行對話。

柯文哲指出，許多學者都認為，過去三年，在新冠疫情與俄烏戰爭等重大事件影響下，美中關係從建設性的合作，走向高張力對抗，而台灣處境艱難。有意競逐2024總統大選的他，期望美國作為世界強權與台灣堅實的盟友，能協助台灣更繁榮進步，使中國大陸人民羨慕台灣所享有的民主與自由、開放與法治，讓台灣成為中國大陸融入國際社會的範本。

柯文哲表示，在強化台灣自我防禦能力之餘，台灣也應該重建與中國大陸之間的溝通管道 ，避免擴大敵意和可能誤判的危機，才能促進區域的和平與繁榮。台灣不能再讓民進黨操弄統獨議題，在意識形態裡虛耗，增加台海衝突的危險。

柯文哲強調，這場會議討論十分正向，對於許多美國資深外交官與專家們對台灣的善意與祝福，他誠摯感謝，也希望在不久的未來，能與幾位關心台灣的好友在台灣相見。

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