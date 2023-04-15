南市信賴台灣之友會今將成立　賴清德親自授旗

▲賴清德今天下午將出席台南市信賴之友會成立大會。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台南報導

民進黨中執會日前提名身兼黨主席的副總統賴清德參選2024總統，替賴清德拓展社會力的「信賴台灣之友會」15日下午將率先舉行台南市信賴台灣之友會成立大會，象徵民間挺賴力量正式啟動，除了賴清德本人將親自授旗，台南市長黃偉哲、立委賴惠員、郭國文、陳亭妃、林宜瑾、林俊憲、王定宇及在地公職都將與會力挺。

賴清德今天下午將返回政治生涯發跡地台南市，出席下午3點在台南永康桂田酒店登場的台南市信賴台灣之友會成立大會，預計將以「民主、和平、繁榮」為主軸，宣告2024選舉戰線開始。

信賴台灣之友會原名為信賴台灣願景協會，如同過去小英之友會襄助蔡英文打贏總統選戰，信賴台灣之友會則是為賴清德在組織面拓展社會力支持的重要組織，從本周末開始，全台各縣市的信賴台灣之友會將逐一成立，海外僑胞也已陸續成立後援會，未來總統選戰期間，將與競選總部分進合擊，團結所有信賴台灣的力量，贏得總統大選。

值得注意的是，日前一度傳出，有3名曾有議長選舉跑票紀錄的市議員，未被通知出席該場活動，不過，賴清德日前出席台南保生大帝信仰總會會員大會活動時，指示要通知台南黨公職全員出席以展現團結，此外，就在本周民進黨中執會正式提名賴清德參選總統同一天，台南市議會民進黨團也舉行記者會，全力支持賴清德2024問鼎總統大位，包括跨派系的市議員均出席力挺。