新北貢寮海岸「鵝仔菜」　東北角嚐鮮美味又營養

▲新北海女正在採集「鵝仔菜」。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

春分已過漸入春季尾聲，迎接穀雨節氣的到來，也標誌著春季即將轉入夏季，此時東北角海邊綠金生氣勃勃！新北市貢寮區澳仔漁港旁，總是會有看到頭戴斗笠穿著青蛙裝的阿姨蹲在潮間帶區域，採摘生長在礁岩上綠色輕飄飄的鵝仔菜，這款海菜好吃又價格好，素有綠金的雅名。新北市政府漁業處特別向您推薦這款東北角優質綠金海菜「鵝仔菜」，不用飄洋過海就可以在東北角採購並享用它。

海洋大學張睿昇博士在《臺灣百種海洋生物：大型海藻與海草》書中指出，鵝仔菜就是「礁膜」的俗名，屬於綠藻，它的藻體呈現黃綠色具有圓葉狀的薄膜，藻體柔軟喜歡生長在風浪小或靜水區之潮間帶中上部的岩石或岩壁上。民眾時常將鵝仔菜與石蓴搞混，鵝仔菜的觸感比石蓴柔軟許多，藻色偏黃綠色也不同於石蓴的深綠。

▲鵝仔菜花枝丸蛋花湯。

東北角海域的鵝仔菜主要生長季節在2至4月，在東北角的潮間帶時常可見鵝仔菜的蹤跡。鵝仔菜本身的營養豐富，含有蛋白質、碳水化合物、維生素和礦物質，除了主要作為食品原料。此外，鵝仔菜還富含葉綠素、β-胡蘿蔔素、硫酸根、葡萄糖醛酸、維生素（A、C、E、B群）和礦物質等，被認為是一種優良的健康食材。

新勝發漁業吳凱婷表示，海女們現在大多穿青蛙裝去澳仔漁港旁收集鵝仔菜，他們一點一點的用手採摘，然後把採集到鵝仔菜拿回家後，接著用淡水清洗數次，去除鵝仔菜根部雜物、小石頭和細沙後，秤重分裝冷凍，饕客買回家料理十分容易。

漁業處長張麗珍表示，現在正是摘採鵝仔菜的好時期，但提醒採摘其他海藻的民眾，為保持海洋資源，在萬里、瑞芳和貢寮等3處保育區，石花菜每年10月1日至隔年4月15日止及麒麟菜每年9月1日至隔年3月15日止都是禁採的，違者依漁業法第65條處3萬元以上、15萬元以下罰鍰，請大家共同遵守相關規定，詳情可上「漁業處」官網查詢。