驚悚影片！新北吊鉤脫落「鋼骨3m高掉落」　工人雙腳慘被砸碎

記者戴上容、劉人豪／新北報導

新北市中和區員山路一處工地，日前發生吊車吊鉤脫鉤，工人遭到掉落鋼骨砸傷意外，工人雙下肢骨折，送往板橋亞東醫院急救，目前手術完成，生命徵象穩定。

▲中和某處工地發生鋼架掉落砸到工人意外。（圖／翻攝自Facebook／靠北違規）

該起工安意外發生於12日早上10時許，臉書社團《靠北違規》分享一段約19秒的監視器影片，畫面中可看到，工人接過吊車鋼索後，將鋼索綁在鋼骨上，隨後吊車抬起鋼骨約3公尺高時，吊車吊鉤脫鉤，鋼骨直接砸到在正下方的工人，工人遭砸後瞬間消失在畫面上。

▲吊車的吊鉤脫鉤，導致鋼骨下墜重壓蘇男 。（圖／記者戴上容翻攝）

警方指出，57歲蘇男因與43歲吊車司機黃男配合吊收鋼骨，過程中因吊車的吊鉤脫鉤，導致鋼骨下墜重壓蘇男，致蘇男右腳大腿處及左腳腳踝處粉碎骨折開放性骨折，經救護人員送往亞東醫院，並由工地經理陪同前往，當事人目前意識模糊，已通知家屬前往亞東醫院，目前手術完成生命徵象穩定。

勞檢處目前已要求施工單位停工配合調查，初步將朝是否有人為過失方向調查，如：鋼樑為何從吊具中滑脫，吊掛下方為何未保持人員淨空等，未來如確認有違反職業安全衛生法規定，最高可處30萬元罰鍰。此外，勞檢處亦將協助蘇男辦理職災慰助，同時轉送個資勞工保險局協處。