皆伐八里非保護區紅樹林　恢復淡水河物種多樣性

▲過茂的紅樹林，今年4月6日前情況。（圖／新北市政府高灘地工程管理處提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

為解決淡水河紅樹林大幅擴張影響防洪及棲地生態，新北市政府於2021年度開始，進行八里沿岸非保護區紅樹林皆伐作業，施工期間多次與荒野保護協會、野鳥協會等NGO團體會勘，並取得支持，並與當地八里米倉國小合作，製作施工軟性告示牌，讓市民朋友了解適度的皆伐，對生態平衡及防洪安全是必要的作為。

近年來極端氣候致使紅樹林急速擴張，使得河道糙度增加，降低水流速度，造成灘地陸化，導致河道縮減及水位提高，增加洪災風險，泥灘地陸化形成棲地單一化現象，不只讓潮間帶生物失衡，雁鴨科、鷸鴴科等鳥類物種棲息空間逐漸消失，族群數量減少，顯示著淡水河因紅樹林大幅擴張影響防洪安全及生態多樣性的危機。

▲皆伐八里非保護區紅樹林範圍示意圖。

新北市府於2021年度試辦紅樹林皆伐，於八里區車容坊加油站至寶茂萊茵社區段及關渡橋下游處，採減化工法以驚擾生態最小之人力方式，伐除1.05公頃面積之紅樹林，2022年度採以水陸兩用挖土機，減短河道施工期間並降低影響周遭社區及河濱公園遊憩空間，皆伐觀音坑溪口至獅子頭釣魚台段（九揚萊茵堡社區後方），伐除面積為2公頃。

今年度仍以水陸兩用挖土機施作，預計伐除左岸之王社區至美聯社龍米二店後方、寶茂萊茵社區至二聯石材廠後方紅樹林，伐除面積為2.1公頃，預計施作時程為4月6日至7月6日，以期恢復裸灘地環境，改善當地生態及鞏固防洪安全，讓紅樹林生態平衡生生不息。

▲今年度預計伐除面積為2.1公頃，以期讓紅樹林生態平衡生生不息。