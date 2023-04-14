新北「五泰輕軌」可行性研究核定！拚2030年通車　耗資227.79億元

▲新北市捷運局規劃五泰輕軌延伸泰板輕軌路線圖。（圖／新北市捷運工程局提供）

記者李姿慧／台北報導

歷經13年，新北市五股泰山輕軌可行性研究今獲行政院核定，力拼2030年通車，計畫經費227.79億元。交通部表示，該計畫通車後，新北市蘆洲、五股、泰山等民眾可轉乘環狀線、蘆洲線往返北市，也可轉搭機場捷運到桃園。

新北市五股泰山輕軌案邁出一大步，交通部今(14日)表示，在中央地方通力合作，行政院今核定新北市政府辦理五股泰山線輕軌可行性研究，後續該府將辦理綜合規劃作業。通車後將可提供新北市蘆洲、五股、泰山區民眾轉乘環狀線、蘆洲線往返台北市，或轉乘機場捷運往返桃園市，發揮串聯現有捷運路網運輸效能，帶動沿線周邊區域發展。

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五股泰山線輕軌計畫路線起於三重地區集賢路北側綠帶，可與南北環線Y22站轉乘，經過蘆洲、五股、泰山地區，終點位於新北大道五段西側與機場捷運線A5a站轉乘，長度11.61公里，設14座車站，1座機廠，計畫經費227.79億元，中央補助72.22億元。

交通部表示，因該計畫路線行經蘆洲南北側農業區區段徵收開發、洲子洋重劃區等諸多都市計畫及重劃區，在輕軌路線規劃、未來沿線居住及就業人口成長帶動輕軌運量等議題，經由中央與地方共同努力溝通取得共識，並經新北市政府確認計畫財務可行，五股泰山線輕軌可行性研究於今日獲行政院核定。

交通部指出，後續將請新北市政府於後續綜合規劃階段強化土地開發效益、研擬提升運量增加票收，以及落實總統宣示台灣2050淨零轉型之目標。