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大陸 大陸焦點 特派現場

相隔17年再訪陸！　總裁王令麟化身帥氣007：今年營業目標百億人民幣

▲▼ 自然美、張家界、產品 。（圖／自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟化身007 ，參與自然美2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會。（圖／自然美提供）

記者任以芳／張家界報導

東森自然美今（14）日在湖南張家界舉辦2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會，東森集團總裁王令麟特地化身特務007帥氣出場，白西裝配上豹紋襯衫，引起員工們驚喜歡呼。相隔17年再次回到大陸，加上走過疫情三年，王令麟此行深具意義。他也向員工喊話，今年營業目標是100億人民幣，將會跟大家站在第一線打拼，並且鼓勵員工要對美的事業充滿信心，今年是東森蛻變的一年，將會讓外界看到不一樣的新局面。

東森自然美2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會，今在湖南張家界拉開序幕，將近600多位來自全大陸加店老師熱情參與，大會一開始播放超炫激光秀，緊接著播放特工詹姆斯龐德影片，突然舞台右邊出現讓人驚喜身影。

王令麟從黑暗中帥氣登場，一身帥氣白色西裝，搭配時尚黑白豹紋，引起全場驚喜尖叫，這一刻所有自然美加盟店老師等等了很久，走過疫情三年，東森大家長終於與團隊夥伴相聚一堂。

▲▼ 東森集團總裁王令麟、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟化身007，全場員工超驚喜。（圖／記者任以芳攝）

王令麟首先問候，「很高興見到大家，過去沒辦法跟大家親自見面，只能透過視訊打招呼，現在終於可以親自向大家問候，要跟大家站到第一線，一起打拚。」

闊別17年再次回到老家湖南，王令麟說，自然美1992年來大陸開展市場，已經創造1000多位婦女創業市場，發展至今符合現在政府政策，創造小康富裕的家庭社會。「我自己創業45年，一路走來，跟著我的股東、員工、經銷商都賺到錢。」

談起5年前，因為創辦人蔡燕萍老師邀請，王令麟決定投資香港上市的自然美，前後投入2億美金，主要看中位於上海崇明島以及奉賢的工廠和土地，目前奉賢廠已完成投資近三個億人民幣。他說，「這趟來要親自去看，把它變成全中國的美妝品的生技中心，發揚光大。」

▲▼ 東森集團總裁王令麟、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森集團總裁王令麟 。（圖／記者任以芳攝）

王令麟也立下今年的營業收入，「要挑戰100億人民幣，這個數字是一個責任，也是一個良心的負擔，因為我們都在一條船上，大家一起賺錢。」

他也分享自己喜歡賺錢原因，不求沽名釣譽，因為賺錢能照顧家人，員工一定也賺到錢，每次看財務報表一定先看獎金發多少錢，獎金發的越多，表示有賺錢，如果沒有發獎金，一定虧錢，並且鼓勵在場所有人，且一起繼續打拚，未來讓員工、經銷商一起賺大錢。

▲▼ 自然美、張家界 、產品。（圖／記者任以芳攝）

▲近600名加盟店老師參加自然美2023保健新品PQQ藜菁醇上市發佈會。（圖／記者任以芳攝）

話鋒一轉，王令麟指出今年全球景氣開始復甦，通貨膨漲讓大家都很辛苦。他引用經濟專家學者的分析激勵員工，疫情過後吃的商機會大爆發，所以去年購併一間餐飲公司，現在業務量大爆滿滿；第二個是美容美髮業，大家悶了三年沒花錢，如今都要美美見人，藉此鼓勵員工要對「美的事業有信心」。

王令麟也指出今年集團發展目標，不只推出更美麗美妝，以及優質的保健品。未來進攻線上直播，之後還要成立全球華人網紅直播學院，今年是東森蛻變的一年，將會讓外界看到不同的局面。

▲▼ 東森自然美執行長林燕玲、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

▲ 東森自然美執行長林燕玲 。（圖／記者任以芳攝）

今年還有什麼發展重點？東森自然美執行長林燕玲透露，「白藜蘆醇護膚品在第四季會大升級。另外，總裁王令麟特地率團去法國考察，會有調香專家開發專屬於自然美的香水。」

她進一步介紹，自然美第三季會請神秘大咖開發專屬健康產品，在總裁牽線之下，請綜藝天王吳宗憲直播帶貨，之前在台灣進行一場2.5小時直播，賣出1700萬的產品，期待之後與自然美擦出不一樣火花。

林燕玲再次鼓勵員工，「我年少的時候人不怎麼傻，錢真的不多，再大一點，人稍微傻一點點，錢多一點點，現在我的志向要做一個人傻錢多的。我們算過帳，投資在老師身上，各位能夠學習、能夠掙錢，公司一定也掙錢，這些邏輯跟剛剛總裁在講的，員工掙錢就是我們掙錢是一樣的道理。」

最後，林燕玲強調，「總裁特別興奮，希望能夠跟大家分享我們正在做的，還有我們即將今年要做，大家跟著公司走，掙錢一定有，我們好好把節奏搞好，你們只要跟著走，一定會掙到錢。」

▼ 東森自然美重磅推出2023保健新品PQQ藜菁醇。（圖／自然美提供）

▲▼ 自然美、張家界、產品 。（圖／自然美提供）
 

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