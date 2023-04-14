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大陸 大陸焦點 特派現場

王令麟驚喜現身湖南東森自然美新品發表會　對話神秘嘉賓AI機器人PQQ

記者任以芳、魏有德／張家界－台北 連線報導

東森自然美今（14）日在湖南張家界舉行2023保健新品PQQ藜菁醇上市發布會，東森集團總裁王令麟驚喜現身會場，不僅變裝成「007」亮相，還與會場上的神秘嘉賓AI機器人「PQQ」進行一段精彩的對話，展現出東森集團運用科技助力美學的堅持，期待發揮「1＋1」大於二的效果，反映在美業及保健市場上。

▲東森自然美在湖南張家界舉行2023保健新品PQQ藜菁醇上市發布會。（圖／東森自然美提供）

▲東森集團總裁王令麟與AI機器人PQQ對話。（圖／東森自然美提供）

▲▼ 東森集團總裁王令麟、張家界 。（圖／記者任以芳攝）

▲東森集團總裁王令麟。（圖／記者任以芳攝）

王令麟年近70歲仍容光煥發、致詞時鏗鏘有力，他也以自身為例向與會嘉賓分享美容保健的心得。他透露，自己每天要吃25顆東森自產的保健品，「保健品發表前，在集團內一定會做200人的實驗，沒有百分之八十的功效，不敢拿出來。」

王令麟強調，過去經營只有靠美妝，讓每個人的臉蛋美美的，在東森自然美不斷擴充下，上海奉賢工廠已經完成，「這趟來也要親自去看，要讓它變成在中國的美妝品生技中心，發揚光大。」

▲東森自然美在湖南張家界舉行2023保健新品PQQ藜菁醇上市發布會。（圖／東森自然美提供）

▲運用OpenAI技術打造的AI機器人PQQ登場。（圖／東森自然美提供）

同時，新品發表會上也出現一位走在時代尖端的「神秘嘉賓」，也就是OpenAI的產物、運用讓全球使用者著迷的ChatGPT，在美業中首次亮相登場的AI機器人「PQQ」。「PQQ」擁有一雙藍色眼睛和會發光的耳朵，從外形上和一般的智慧機器人無異。

不過，「PQQ」在OpenAI的技術支持下，除了會說話和行走外，還能負擔市場行銷、教育訓練等更加「智慧化」的任務。在與王令麟的「一問一答」對話中，「PQQ」精準的描述自己名稱的由來，還幽默的稱自己是來展現自然美AI科技、答疑解惑和調解氣氛的，謙虛地說自己不是發布會的主角。

▲▼ 2023,東森,自然美,張家界,藜菁醇,新品,健康美學 。（圖／記者任以芳攝）

▲PQQ藜菁醇。（圖／記者任以芳攝）

「PQQ」的即時反應也讓王令麟和台下觀眾「沈浸式」體驗了一回新科技下的產物，更加期待「PQQ」機器人在美學美業上能提供的更多未來性。王令麟強調，2023年是東森蛻變的一年，不僅會推出更好、更美麗的美妝產品，也要加強把保健品分享給大家，未來更準備要成立全球華人網紅直播學院，「只要員工們一起終身學習，相信東森會帶給各位不同樣的局面。」

與AI機器人「PQQ」同名的PQQ藜菁醇是這場上市發布會的主角，其中的白藜蘆醇是一種天然的抗氧化劑，可以保護血管、面部抗衰，降低脂肪儲存、抑制因肥胖產生的慢性代謝疾病等，在目前的生技產業中已被廣泛應用。

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