蔡易餘取經日本礦物淨水技術　河川整治打造示範區

▲▼ 立委蔡易餘取經日本，邀請日本專家來嘉義，希望透過礦物淨水技術逐步將河川底泥整治改善 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

日本Santa Mineral公司與嘉湧水資源公司，4月14日上午前往嘉義縣環保局簡報，下午則到水上老人文康中心示範並採樣，講解日本專利採用自然生態工法去除底污泥。

立委蔡易餘表示，他之前參訪日本大村市大村灣觀摩日本的「介觀礦物淨水技術」，大村灣原本充滿著藍綠藻，利用自然工法達到淨水及生態復育的成效，所以希望這次在嘉義河川污泥清理上能有表現。

蔡易餘指出，日本Santa Mineral公司這次無償提供試驗的場域，可以來證明說這套技術在沒有創造二次汙染的情況之下，改善底泥的汙染，並把惡臭消息，讓未來在台灣的河川整治除了不淹水，也要創造出有生命力的河川。

古崎孝一教授表示，這次將會挑選嘉義水上、太保、布袋三個水環境比較髒亂的點採樣勘查，送回日本做後續分析污染源及水中所含物質後，會在針對各點提出改善計畫，讓大家更了解日本全新專利技術，帶給附近居民更好的生活品質。

鄉長林緗亭表示，因嘉義縣水上鄉民生社區長期受到嘉義市民生廢水的影響，不只嘉義市焚化爐的空污，受到再來排水的影響也非常嚴重，不斷與嘉義市政府溝通還是沒有取得善意的回應。但是經過，蔡易餘委員到日本取經後，利用自然工法的技術來將底泥，讓臭味改善，可以保護我們的居民生活環境，讓水上民生社區的環境越來越好。

翁章梁說，台灣有很多河川有家庭廢水，很多都因為有機質會造成相關的惡臭，對於河流的重金屬汙染，台灣管制很嚴格，重金屬汙染對人體危害，非常大，Santa Mineral公司也有用非常多不同的方式來處理，謝謝蔡委員的用心，縣府與中央會努力將日本這個成熟的技術，做看看用成示範區，對未來河川整治與老百姓生活品質都有非常大的幫忙。