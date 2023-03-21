民進黨嘉義縣山海區立委初選　立委蔡易餘、擬參選人陳冠廷登記

▲ 立委蔡易餘（圖左3）與擬參選人陳冠廷（圖右2）共同完成黨內立委初選登記 。（圖／記者翁伊森翻攝）

記者翁伊森／嘉義報導

嘉義縣海區立委蔡易餘與山區擬參選人陳冠廷3月21日上午在縣長翁章梁、議長張明達、副議長陳怡岳陪同下前往民進黨嘉義縣黨部，兩人聯合登記民進黨黨內初選。

蔡易餘表示，嘉義縣海區鄉鎮市幅員遼闊，就任立委以來，這幾年都把時間奉獻給地方，只要是鄉親所陳情的，不分區域都會盡心盡力協助，今天登記後將更努力衝刺爭取連任。除了服務地方鄉親外，他也向中央爭取許多大型建設來到嘉義，希望盡最大力量來帶動地方發展與觀光，也期盼繼續獲得海區鄉親的認同與支持，為嘉義做更多。

蔡易餘指出，他11年前第一次參選時也是陳明文委員陪他來登記，這次冠廷要在山區來尋求認同，跟他一起登記也希望冠廷跟他初選能夠順利，未來能贏得大選，替民進黨守住嘉義這一塊地方，未來嘉義需要中央地方連線爭取更多的資源，還有許多重要法案的修法，冠廷之前也從事很多國際外交，他相信冠廷是最好的人才。

陳冠廷表示，山區有逐漸成熟的工業園區，也有豐富的農業生態和觀光資源，這是靠著鄉親的勤奮打拚，以及歷任縣長和立委打下的基礎。今天他與蔡易餘委員一同登記，還有縣長、正副議長的支持，他承諾，未來一定會爭取更多的資源，在已奠定的重大硬體設施之外，重視藝術、文化、教育等軟體資源，開拓新局。

蔡易餘畢業於台灣大學法律系學士，擔任第9、10屆立法委員，曾任民主進步黨嘉義縣黨部主委、萬國法律事務所律師，現職為嘉義海區立法委員以及民進黨中常委。

陳冠廷畢業於美國威斯康辛大學麥迪遜校區學士，日本東京大學公共政策碩士，曾任翁章梁嘉義縣縣長競選團隊政策組召集人兼發言人、民進黨蔡英文主席特助、台北市政府副發言人、淡江大學外交與國際關係系兼任講師、台灣世代教育基金會執行長。