老父親「堅持不讓請看護」　女兒只出一張嘴！50歲孝子生日暴斃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者李毓康攝）

記者周亭瑋／綜合報導

隨著扶老比不斷成長，長照需求成為不容忽視的社會問題，甚至壓垮不少家庭。就有一名80多歲老父親堅持不讓請看護，兒子只好白天忙工作，晚上親力親為顧爸；沒想到，積勞成疾的孝子在50多歲生日當天過勞死，而結局超諷刺，令眾人不勝唏噓。

作家黃大米今在臉書提到，去吃早餐時，老闆娘透露，之前有個大老闆生病後，怎樣都不讓請看護，要求兒子自己顧他，於是兒子白天上班、晚上顧父親，媳婦在旁幫忙也跟著累翻，「而外嫁沒有住在一起的小姑，也要哥哥別請外籍看護，因為爸爸不想被別人照顧。當然，媳婦不敢多說什麼，但每次來早餐店都說照顧得好累。」

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怎料，孝子在50多歲生日當天過勞驟逝，媳婦自老公離開後，就將生病的公公丟給小姑照顧；傻眼的是，當初小姑堅持不讓請外籍看護，結果自己照顧老人家沒多久，就自打臉請外籍看護了。

▲示意圖，與本文無關。（圖／視覺中國CFP）

對此，早餐店老闆娘直言，「怎樣都要請外籍看護啦，不能聽老人家要省錢就不請，搞到大家累死，這樣不是花更多。」而黃大米也心有戚戚焉，表示「聽完老闆娘轉述的民間傳奇後，更加堅定我找看護的決心。」

這起長照悲歌引起熱烈討論，網友們紛紛回應，「長久之計是找外籍看護，但要有家人在旁陪伴（監督關心）」、「照顧者不能先倒下」、「請外籍看護是讓大家有喘息空間，生活品質會比較好，沒有經歷過長期照顧病人的人，是無法體會的」、「支持請看護，也可長照中心，照顧者也需要喘息一下」、「小姑出一張嘴」、「很多人都是出嘴在照顧」。