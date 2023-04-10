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淡水老街「掉10元」被年薪百萬尪狂念　她哭討拍！網卻一面倒不挺

▲▼淡水,淡水老街,觀光景點,人潮,微解封,人潮洶湧。（圖／記者周宸亘攝）

▲淡水老街。（圖／記者周宸亘攝）

網搜小組／周亭瑋報導

一名女網友日前逛淡水老街時，弄掉了老公託她保管的零錢，怎料對方因為這10元，狂念了一整路，讓她委屈又不解，忍不住發文討拍「大家可以幫我評評理嗎？」然而，許多人看完紛紛不挺，直言並非金額問題，而是態度的問題。

人妻在Dcard發文娓娓道來，「連假的時候去淡水逛街，小朋友玩投幣遊戲，換了一堆10塊錢結果沒花完，但老公不想放在他身上，就把剩下的零錢給我保管，當下我也沒有數多少錢，直接放進褲子口袋。」

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後來要買東西時，原PO掏出口袋裡的70元；怎料，老公先是質疑，當初給她80元，怎麼會少10元，後來回家的路上狂念一整路，像是「弄丟東西都不會不好意思」、「也不想想錢掉到哪裡」、「好歹也該說個對不起吧」、「為什麼對錢的態度這麼無所謂，對每一分錢都應該謹慎對待」。

人妻不禁委屈直呼，雖然了解他的意思，還是覺得傻眼，「我跟他解釋，如果今天是更重要的東西弄不見，我也會感到很抱歉，想辦法找回來，但今天只是10塊錢，才會覺得還好，結果他不斷鬼打牆說，不是金額的問題而是我態度錯了。」

▲▼零錢,1元,找零,收銀,1塊錢,一元。（圖／記者鄺郁庭攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者鄺郁庭攝）

最後，原PO也透露，老公去年年薪600萬，是全家人的支柱，「他念我的時候就一直強調，不是多少錢的問題，他在意的是我對弄丟錢的態度非常理所當然，還有我之前曾弄丟過25萬，不過被好心人撿到，後來有順利拿回來。」

對此，許多網友直言，「妳對金錢事物態度非常有問題」、「是態度不是10元，該不會妳弄丟25萬也是這態度」、「這件事可大可小，要看原PO平常的態度來決定，如果平常就很散漫，這次事件只是情緒爆發的一個出口，老公應該忍妳很久了，如果我老公平常這樣態度，我也會爆炸」、「妳的問題比較大，之前弄丟25萬就已經夠雷包了，態度又這樣無所謂，有粗心大意的前科，就不是10元的問題，而是妳的態度」。

不過，也有人幫補血，表示「我老公敢這樣被我三字經吧！要這樣自己保管啊，把責任甩鍋我頭上去吃屎吧」、「這麼在意，那就不要把錢給別人保管好嗎」。

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10元淡水老街保管金錢觀Dcard

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