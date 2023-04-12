網紅作家自曝聯考辛酸　美女主播「深夜開車」1招上台大

記者黃翊婷／綜合報導

知名女作家黃大米昨日（11日）晚間在臉書發文分享過去聯考時的心路歷程，雖然嘗試努力，但並未如願考上台大，「現實與夢想就是差距這麼大」。沒想到文章公開之後，引來好友主播劉芯彤留言，並半開玩笑表示，「我考不上台大，但我交了好幾任台大畢業的男友。這樣也算上了吧？」

▲劉芯彤。（圖／翻攝自Facebook／主播劉芯彤）

黃大米在臉書文章中提到，高中時雖然成績很差，但看了不少勵志書，某次前往台北時，特地在台大校門口拍照，希望能像書上說的，將照片放在桌上激勵自己努力用功，就能成為聯考黑馬，考上台大，讓瞧不起自己的人大感意外，「最後，我去報名重考班，讓瞧不起我的人都不感到意外」。

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「現實與夢想就是差距這麼大。」黃大米提到，她重考了很多年，但小時不佳，或許長大之後也能闖出另一番事業，畢竟「大隻雞慢啼」。

▲劉芯彤在黃大米的文章底下留言，掀起網友關注。（圖／翻攝自Facebook／黃大米）

文章公開之後吸引不少粉絲熱議，其中女主播劉芯彤留言表示，「啊！我忘了說，我考不上台大，但我交了好幾任台大畢業的男友。這樣也算上了吧？」。其他網友幽默回覆，「這是另外一種『上』。嗯，看了時段這句應該算是深夜開車。」劉芯彤接著說道，「對喔！火星人（劉芯彤丈夫）也是台大的，我到現在都還在上台大（夜間部）。」

黃大米隨後再度於臉書發文，並將劉芯彤的留言列為「粉絲精彩留言」之一，還附上點評，「夜間上台大，比日間上台大容易多了。夜間上台大是體力與魅力，日間上台大是智力。」