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慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！她超不解　過來人吐真心話

▲▼110學年度大學指考受疫情影響延期舉辦，在經過三天測驗後於今天畫下句點。成淵高中考場的考生，在考完步出考場時開心的跟同學擁抱在一起。（圖／記者湯興漢攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者湯興漢攝）

記者周亭瑋／綜合報導

一名女網友性格慢熱又被動，到新環境都會很害羞，但人際關係一直不錯，也從未在社交方面苦惱過，後來隨著年紀漸長，她開始改變自己，進到大學後更努力變嗨咖，活耀於各種活動中；然而，現實卻讓她迷惘了。

女網友在Dcard提到，「以前的我很慢熟又被動，到新環境總是很害羞、不太講話，說也奇怪，每次我默默坐在一旁，還是會有很多人主動來找我聊天釋出善意，別班不少我根本不認識的人都知道我，甚至想要來認識，這時候的社交超級順利，好像被捧在手心，從來沒有為了人際關係煩惱過。」

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後來，隨著年紀增長，她變得外向許多，也開始後悔以往的被動，覺得若當時不要那麼害羞，應該可以認識更多朋友，「於是我有意地漸漸改變自己，變得很主動健談，會搞笑和嗨起來，把握參加各種活動的機會，連以前的朋友都說我比以前活潑多了。」

▲▼KTV包廂、唱歌、歡唱、唱KTV。（示意圖／記者許力方攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者許力方攝）

沒想到，原PO努力改變換來的結果，卻和預期的南轅北轍，「認識的人變多了，可是好像都僅止於表面的閒聊，也不像以前會有很多人主動關心，還有對別人很主動，結果沒得到什麼回饋，反而變成非常普通的路人，比之前還糟。要說外表還比以前會打扮，個性差不多只是變外向，一直都會尊重人，不會亂開玩笑，完全想不透為什麼會這樣，難道要變回以前害羞的我嗎？」

▲慢熱妹「大學努力變嗨咖」人緣反變差！她超不解　過來人吐真心話。（圖／翻攝自Dcard）

▲女網友不解，自己變得比較主動外向了，人緣反倒變差。（圖／翻攝自Dcard）

對此，網友們紛紛安慰道，「不用太在意，做自己最舒服的樣子就好」、「社交方式不同以外，面對的環境也不同了，越長大之後，社交很容易停在表面，這是很正常的，能交心的朋友不多」、「有時候是剛好沒遇到頻率對的人，畢竟每個人都是不同的個體，環境也有差，大學以前是長時間固定的人在同個環境，比較容易加深交情，大學課程比較多樣，同時身邊的人也是換來換去」、「妳可能覺得等別人來親近妳比較輕鬆，實際上只是那些人剛好喜歡妳而已，如今角色對調，就像本來都是被追的變成倒追別人，心裡難免有落差」、「我能懂...我也是這樣」、「大家都變忙碌了吧，有各自的生活目標要忙，很難跟陌生人建立關係，目前大學畢業五年，感受到朋友交情越來越淡，但我也提不起勁社交，開始隨遇而安」。

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