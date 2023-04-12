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台灣元氣村長照中心　南消、區公所打造樂齡宜居環境

▲台灣元氣村長照社團接手北門分院長照中心營運後，邀請台南市消防局第三救災救護大隊及北門區公所進行企業災害初期自主應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲台灣元氣村長照社團接手北門分院長照中心營運後，邀請台南市消防局第三救災救護大隊及北門區公所進行企業災害初期自主應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

衛福部北門分院委由日本企業台灣元氣村長照社團營運轉型為長照中心，2022年10月正式啟用，台灣元氣村長照社團是日本第一大安養機構，自接手北門分院長照中心營運後，除了加入了日本人細膩、溫馨的長照文化外，其對於防災層面更是特別重視。

該中心除建構了高標準的防災區劃、消防設備、自走式避難梯，並邀請台南市消防局第三救災救護大隊及北門區公所到院指導長照中心的「企業災害初期自主應變演練」，希望精益求精再提升長照中心的防災力。

▲台灣元氣村長照社團接手北門分院長照中心營運後，邀請台南市消防局第三救災救護大隊及北門區公所進行企業災害初期自主應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

在演練之前，消防局、區公所及長照中心人員共同經過數場次的現勘及三方會議討論後，該長照中心的防災硬體合乎安全規定以上，在防災軟體上發現2個可能致災因子，包括1、為確保住戶安全所設的管制措施，於災時無法迅速解除。2、1樓警衛室的保全人員對於災害通報熟練度不足。經消防人員針對可能致災因子提出建議配套後，長照中心欣然同意於各樓層護理站增設管制磁扣及改善保全人員對於災情通報機制熟練度。

▲台灣元氣村長照社團接手北門分院長照中心營運後，邀請台南市消防局第三救災救護大隊及北門區公所進行企業災害初期自主應變演練。（圖／記者林悅翻攝，下同）

這次採實兵演練，是假設2樓11房住民因情緒失控縱火燃燒棉被，房內火災探測器動作警鈴大作，通報班的保全人員立即執行災情通報(對院內、對119)，長照中心自衛消防編組人立即攜帶必要裝備趕往起火樓層，有效率地將住民疏散至安全避難空間、完成滅火作業、執行救護包紮、管制防火門及電梯、引導消防人員入場。整場實兵演練耗時20分鐘完成，讓長照中心的每位自衛消防編組員工，對於災害初期自主應變作為有了更具體、完整的認識。

消防局第三大隊陳坤宗大隊長表示，長照機構火警時有所聞，因此機構管理層平時宜多走動式管理發現問題，亦應加強員工之防災演練，以減少災害發生機率，萬一發生災害時，才有能力第一時間自主應變，以減少人命傷亡。

消防局李明峯局長表示，消防局除了落實平日的消防檢查、防焰物品暨防火管理規定外，推動企業災害初期自主應變演練，主要是要協助企業於災前找出企業內部可能的致災因子並執行適當預防措拖，確保企業於臨災時其自衛消防編組能夠發揮它的通報、滅火、避難引導、安全防護、緊急救護功效，力求防災於前、臨災不亂的目標。

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