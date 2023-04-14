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粉蝨+薊馬+蚜蟲小型昆蟲密度升高　農改場籲適時防治

▲粉蝨與蚜蟲等小型害蟲躲藏於植株葉背 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲粉蝨與蚜蟲等小型害蟲躲藏於植株葉背 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

近日氣候持續乾燥，降雨仍少，且溫度逐漸上升，高雄區農業改良場與高雄市政府農業局於田間監測資料顯示，粉蝨、薊馬及蚜蟲等小型害蟲密度持續攀升，小型害蟲除直接危害植株外，也可傳播病毒病害，籲請農友適時防治害蟲，並留意田區及周邊環境清潔，避免病毒病害擴散。

▲粉蝨與蚜蟲等小型害蟲躲藏於植株葉背 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲黏板防治並監測粉蝨等害蟲族群。

高雄場戴順發場長指出，田間常見的粉蝨、薊馬及蚜蟲等小型害蟲皆為重要的病毒媒介昆蟲，以葫蘆科瓜類為例，粉蝨可傳播瓜類退綠黃化病毒及南瓜捲葉病毒等，而蚜蟲可傳播矮南瓜黃化嵌紋病毒等。

在豆菜類上，蚜蟲也是黑眼豇豆嵌紋病毒及胡瓜嵌紋病毒的媒介昆蟲。病毒病害於田間發生時，病株常出現植株矮化、葉片皺縮嵌紋變形等俗稱「瘋欉」症狀，苗期若受感染常導致植株生長停滯，對作物的產量及品質影響甚大。

他強調，病毒病害發生後目前尚無法以藥劑治療，因此自苗期起即應留意小型昆蟲防治，可應用黏板誘殺及監測媒介昆蟲族群，適時施藥防治，用藥時務必選用推薦藥劑，並進行藥劑輪用。田間已明顯發病的植株及田區周邊雜草，應適時移除，落實田間衛生。此外，部分病毒可經由機械傳播，應留意摘心、整蔓等田間操作，修剪用的刀具可用0.5-1%的漂白水浸泡消毒後，以清水潤洗再使用，避免植物汁液相互接觸。農友遇防治上疑問，請逕洽高雄場病蟲害診斷服務專線(08-7389060)。

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