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雨水可能逐漸到來　高雄農改場：芒果農友加強防範病蟲害

▲炭疽病初期於果實上呈紅色斑點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲炭疽病初期於果實上呈紅色斑點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前高屏地區芒果正處果實生長期，部分地區已陸續開始套袋，近期因降雨較少，薊馬及葉蟬密度較高，在清明節後，雨水可能漸漸到來，病害發生風險隨之提高。風雨過後，芒果田間好發病害以細菌性黑斑病及炭疽病為主；此外，目前田間已發現芒果佳喙管薊馬危害略增，高雄區農業改良場籲請農友注意防範細菌性黑斑病、炭疽病及薊馬，於風雨來臨前後及時加強防治，以確保果實品質及收成。

▲炭疽病初期於果實上呈紅色斑點 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲佳喙管薊馬危害造成黑褐色結痂狀傷口。

高雄場戴順發場長指出，芒果細菌性黑斑病又稱果斑病，可同時危害果實、葉片及枝條，被感染部位初期產生黑色小斑點，後期病斑擴大凸起，於果實上嚴重時會龜裂並流膠。在風雨較大時，植株容易摩擦造成傷口，增加病原菌侵入感染的機會，同時透過雨水，增加擴散風險。而炭疽病具有潛伏感染的特性，結果期病徵並不明顯，常僅呈現紅色針狀小點，因此農友常疏於防範。

炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由風雨大幅擴散傳播。加上近期於田區發現之芒果佳喙管薊馬，喜藏於背光陰暗隱匿處，產卵於腐化傷口、果蒂、果柄、樹枝縫隙處或套袋上，若蟲取食芒果表皮，造成圓形凹陷水浸狀傷口，嚴重時傷口擴大成黑褐色結痂狀，初期不易察覺，套袋前若不注意防治，則會於套袋內嚴重危害。

戴場長說，風雨來臨前後是芒果病蟲害防治的關鍵時期，應加強注意田間狀況，及時預防病蟲害發生，農友如須進行化學防治時，請務必參考農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide)及植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/PPM/)的核准用藥，且務必依照核准之稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險。另有關輸日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所之外銷農產品用藥基準(https://reurl.cc/zMA3la)。

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