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高屏芒果進入幼果期　農改場籲請農友注意防範炭疽病

▲薊馬危害造成果表疤痕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲薊馬危害造成果表疤痕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

目前高屏地區芒果正處盛花期，且陸續進入小果期，然而日前因降雨較少，害蟲密度略有上升，近日則因氣候多變日夜溫差大，田間露水較多，濕度相對較高，使得病蟲害更容易發生。目前芒果田間病蟲害以炭疽病及薊馬類為主，高雄區農業改良場籲請農友加強注意防範炭疽病及薊馬，於病蟲害發生初期即時防治，以確保芒果穩定生產及果實品質。

高雄場戴順發場長指出，炭疽病為影響芒果最關鍵的病害，具有潛伏感染的特性，於花期及幼果期即可侵入感染，不過此時病徵並不明顯，因此農友常疏於防範。炭疽病菌可感染果實、花穗及枝葉，在高溫高濕的環境下可產生分生孢子，藉由雨水及氣流帶動傳播。

▲薊馬危害造成果表疤痕 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

而芒果花期薊馬類害蟲危害嚴重，主要有臺灣花薊馬、小黃薊馬及腹鉤薊馬，且近年以臺灣花薊馬最為常見，主要躲藏在芒果花穗上刺吸為害，造成花穗乾枯；而小黃薊馬喜好躲藏在芒果花穗、幼果果蒂及新葉葉脈附近，可造成嫩葉焦枯、花穗受損及幼果表皮褐化結痂，初期不易察覺，待被害徵狀出現時，再防治則為時已晚；另，腹鉤薊馬則好發於芒果老葉。

他說，花期及幼果期是芒果病蟲害防治的關鍵時期，應加強巡視田區植株是否出現病斑及懸掛黃色黏板監測害蟲密度，即時掌握防治時機。同時加強田間衛生管理，落實清園工作，適當地修剪枝條可增加通風性以減少病害發生及降低害蟲的族群密度，亦可增加施藥時藥劑觸及病原菌與害蟲的機會，農友如須進行化學防治時，請務必參考農藥資訊服務網(https://pesticide.baphiq.gov.tw/information/Query/Pesticide)及植物保護資訊系統(https://otserv2.tactri.gov.tw/PPM/)的核准用藥，且務必依照核准之稀釋倍數施用，以降低產生抗藥性風險。另有關輸日、韓芒果病蟲害防治用農藥基準，可參考農業藥物毒物試驗所之外銷農產品用藥基準(https://reurl.cc/zMA3la)。

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