　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

春天季節作物要健康　高雄農改場籲農友補充鈣、鎂很重要

▲番石榴果心褐化空心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲番石榴果心褐化空心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

開春了要幫作物「存」鈣鎂!農委會高雄區農業改良場籲請農友，春天萬物已甦醒，可適時適地適量補充含鈣鎂肥料，以滿足作物營養生長、開花結果與果實膨大之需求，提升果實品質及良率。

▲番石榴果心褐化空心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

▲芒果果實缺鈣▼番茄尻腐病。

▲番石榴果心褐化空心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

高雄場戴順發場長表示，作物要健康，各階段鈣鎂補充不可少，鈣為構成植物細胞壁重要成分，強化細胞壁組織，抗病性也會提升，然鈣的運移在土壤根圈中相當緩慢，需趁梅雨及颱風季尚未來臨前提早補充，施用位置以靠近根圈為佳，新生的根對鈣的吸收能力最強。鎂則為葉綠素成分之一，春天抽稍時適時補充，將有助於作物提升光合作用，培育具生產力、光澤度佳之葉片。

鈣鎂等次要元素補充可依照作物生長時期進行，營養生長期(枝梢培育)及開花結果初期(果實套袋前)為補鈣最佳時機，而補鈣前需先檢視根系發展情形，另外，根群溫度也會影響作物對於鈣鎂吸收，14-26℃為鈣吸收率最佳，四季採收之作物如番石榴、檸檬等可把握春暖花開及秋高氣爽之際，適量補鈣。

因此，鈣鎂補充策略首要為培育健全根系發展、適當的葉果比、營養生長期之氮肥與果實膨大期之鉀肥皆不可過量，並依照天候溫度、生長時期適時補充。臺灣土壤因風化程度高，缺鈣情形普遍，尤其以強酸性土壤特別明顯，目前全臺各個農業試驗改良場所皆有提供土壤檢測服務，農友可將土壤裝入乾淨的塑膠袋中，就近送至各改良場所進行土壤分析，清楚掌握土壤中酸鹼度與有效性鈣、鎂含量，並依照各改良場所施肥推薦，進行鈣鎂適量土壤灑施或液態澆灌補充。

他進一步說明，屏南蓮霧重要產區地區如南州、佳冬、東港、林邊等因地勢低窪，且長期使用鈉含量較高的地下水進行灌溉，導致土壤中鈉含量較高，進而抑制作物對鈣鎂等元素之吸收，蓮霧果實底部容易發生果萼端木栓化之情形，建議可於樹梢培養期(催花前之抽稍期)及花果發育初期(鏢仔期至胚仔期)提早補充，以減少果實成熟時發生缺鈣之情形。農友如有土壤檢測及肥料補充等相關問題，可逕洽高雄場。

ET快訊
H級香菱恐遭拘提！　涉案3度傳喚都不出庭
快訊／黑幫找辣妹高調辦春酒　蔣萬安罕見撂重話
快訊／防疫再鬆綁！　輕症免隔離、自主健康管理0+N
快訊／議長涉賄！狂收2600萬賄款　遭檢方聲押
鄭弘儀爆閃辭5年主持棒！　電視台回應
快訊／田亞霍報喜！「終於成為二寶爸啦」
台中驚悚雙屍！　母子致命傷勢曝
快訊／龍潭大池35歲男溺水！　家屬放棄急救
球迷見「教練換他上場」傻爆眼！　曝中華隊慘敗關鍵

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

鐵工出車禍需照顧「全家沒收入生活苦」　潮州暖警出手相助

綠色環保是趨勢！花蓮力推自備餐具享優惠　45家業者響應

竹北警執行清源2.0　查訪社區遇檢舉吸毒

節水抗旱全民一起來　黃偉哲：市府積極找水省水！

85歲婦深夜迷失街頭　東港警貼心披風衣禦寒...助返家

恆春警取締交通違規「超速比去年多340件」　有效減少事故發生

「五心更有（ㄨˇ）心」　台南職場認證徵選活動開跑

蘇花大清水明隧道立棚架放橫樑　3／10上午9～11時封閉

守護台南市民安全　南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

鼓勵逾期安心返鄉　屏東移民署前進東港宣導擴大自行到案專案

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

明仁會春酒「旗袍辣妹送客」高調畫面曝！傳警界震怒：棒打出頭鳥

三重疏洪道酒駕車禍！騎士遭「二度撞殺」　耳孔流腦液不治

騎士衝出被叭「雙手合十道歉」　離開回頭揮手...下秒撞人行道

陳零九被爆曖昧篠崎泫才分手　3女星同時發文批「狐狸精」！

調皮鼠闖琴弦「變毛毛蟲」　見軟Q爬行！網：背部按摩

鐵工出車禍需照顧「全家沒收入生活苦」　潮州暖警出手相助

綠色環保是趨勢！花蓮力推自備餐具享優惠　45家業者響應

竹北警執行清源2.0　查訪社區遇檢舉吸毒

節水抗旱全民一起來　黃偉哲：市府積極找水省水！

85歲婦深夜迷失街頭　東港警貼心披風衣禦寒...助返家

恆春警取締交通違規「超速比去年多340件」　有效減少事故發生

「五心更有（ㄨˇ）心」　台南職場認證徵選活動開跑

蘇花大清水明隧道立棚架放橫樑　3／10上午9～11時封閉

守護台南市民安全　南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

鼓勵逾期安心返鄉　屏東移民署前進東港宣導擴大自行到案專案

翔翔對決！中國由19歲王翔先發　教頭震怒：對日本不會投降

天心開門嚇到！韓國尪「我想妳」驚喜飛來台　搞笑反應浪漫突變恐怖片

《藍色監獄》真人舞台劇定裝照曝光！再現首次選拔苦戰...演員磨練足球技巧

鐵工出車禍需照顧「全家沒收入生活苦」　潮州暖警出手相助

9次四死球釀敗？郭泓志公開「1局投6保送」過往　曝教練2句激勵

讓鄭宗哲捶心肝！　MLB官網讚巴拿馬接殺神技：本屆最佳好球

類戲劇女星婚變「想分產250萬」前夫當場翻臉譙髒話！1條件求離：心死

恢復兩岸空運客運航點　陳建仁：陸委會下午記者會說明

6寶媽出國整型！途中慘遭毒梟綁架　3親友陪同2慘死

「房間像被炸過！」皺眉汪躺床瞇眼忽略　媽嘆：嫌犯毫無悔意

男幫烏醋戴「保險套」防漏　穿一半破掉心酸...放過期了

地方熱門新聞

桃園「青農友善創業」　500萬元免息貸款

桃園YouBike 4/1起前1小時免費　年估190萬人次受惠

救護員婉拒餽贈揪感心

南消、龜丹六二溫泉異業結盟防災

限定版「台南400－蘭得有心人」日本亮相

耀登科技斥資7億　桃園營運總部盛大動土

公園內公廁發生憾事　桃園這里3/10辦送煞

碧潭老街整條攤商消失！在地人：水很深

南警「草莓閃電泡芙」歡慶婦女節

南消創新設置「電動車防火宣導諮詢站」

桃園市「大溪簡送德古宅」　修復工程開工

男氣喘發作猛閃遠光燈　警及時化解危機

蘇花大清水明隧道施工　3/10上午9～11時封閉

台南職場認證徵選活動開跑

更多熱門

相關新聞

iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光！鄉民1點炸鍋

iPhone14新機「雨衣黃」開箱片曝光！鄉民1點炸鍋

蘋果（Apple）在7日突襲上架iPhone「鵝黃色」新款，台灣果粉要10日才能預購，但國外早有正妹網紅開箱實體機，鵝黃色似乎比官網再淺一些，她認為該色肯定是iPhone 14的「亮點」。對此，一票鄉民也炸鍋討論，評價呈現兩極化「輕便雨衣黃」、「55688黃」、「鮮豔但不耐看的顏色」。

高雄農改場「香水美人」　獲國際蘭展競賽第二獎

高雄農改場「香水美人」　獲國際蘭展競賽第二獎

高屏芒果進入幼果期　農改場籲防範炭疽病

高屏芒果進入幼果期　農改場籲防範炭疽病

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

2023台南車展、TAINAN搖滾春天演唱會圓滿成功

TAINAN搖滾春天演唱會 索票秒殺

TAINAN搖滾春天演唱會 索票秒殺

關鍵字：

春天作物高雄農改場場長戴順發

讀者迴響

熱門新聞

竹聯幫豪請170名旗袍辣妹！她爆6大咖藝人也在場

正在激戰！男友「想1件事」超持久　女友秒噴笑

即／台中驚悚雙屍疑母殺子　家中鮮血噴竄如恐怖刑場

中華隊慘敗巴拿馬　林岳平認投手敗筆

周刊爆台灣元老級饒舌歌手猝逝

「3生肖」財運來勢洶洶！專家：錢數到手軟

台東「天堂階梯」斷裂！女客違規亂爬重摔

快訊／6000元發放對象擴大！　財政部：年底前出生都可領

中華隊慘敗　球評曝投打調度有問題

中華隊慘敗　球迷見「教練換他上場」傻爆眼

香蕉「絕美婚紗照」曝光！　25歲正妹女友穿超辣：太會拍

台中大里爆母子雙屍命案　兒被綁床上遭割頸慘死

宥勝認錯「怪罪過老婆很多年」！

日本高中生對台灣印象棒球很弱　台網友朝聖

雙薪12萬！「夫妻慘剩2000」明細曝光　網點名2大錢坑

更多

最夯影音

更多
香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻

香！中華隊啦啦隊女孩到齊　2萬球迷湧入滿場應援嗨翻
男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

男氣喘發作閃遠光燈求救　警眼尖察覺急呼叫救護車

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

含淚告別舊iPhone Siri安慰主人要照顧自己

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

方志友.林柏宏「彼此第一個螢幕情侶」　青澀模樣曝光！《星光2班》「都不務正業」

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

讓老婆盲按手機4個數字　點完「5558」秒霸氣轉帳

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

2023兔潮來襲添好運

2023兔潮來襲添好運

爽過2023兔年全攻略，無論開運招財、走春旅遊，新年好康等大小事，一手掌握不漏接！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面