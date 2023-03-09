春天季節作物要健康　高雄農改場籲農友補充鈣、鎂很重要

▲番石榴果心褐化空心 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導

開春了要幫作物「存」鈣鎂!農委會高雄區農業改良場籲請農友，春天萬物已甦醒，可適時適地適量補充含鈣鎂肥料，以滿足作物營養生長、開花結果與果實膨大之需求，提升果實品質及良率。

▲芒果果實缺鈣▼番茄尻腐病。

高雄場戴順發場長表示，作物要健康，各階段鈣鎂補充不可少，鈣為構成植物細胞壁重要成分，強化細胞壁組織，抗病性也會提升，然鈣的運移在土壤根圈中相當緩慢，需趁梅雨及颱風季尚未來臨前提早補充，施用位置以靠近根圈為佳，新生的根對鈣的吸收能力最強。鎂則為葉綠素成分之一，春天抽稍時適時補充，將有助於作物提升光合作用，培育具生產力、光澤度佳之葉片。

鈣鎂等次要元素補充可依照作物生長時期進行，營養生長期(枝梢培育)及開花結果初期(果實套袋前)為補鈣最佳時機，而補鈣前需先檢視根系發展情形，另外，根群溫度也會影響作物對於鈣鎂吸收，14-26℃為鈣吸收率最佳，四季採收之作物如番石榴、檸檬等可把握春暖花開及秋高氣爽之際，適量補鈣。

因此，鈣鎂補充策略首要為培育健全根系發展、適當的葉果比、營養生長期之氮肥與果實膨大期之鉀肥皆不可過量，並依照天候溫度、生長時期適時補充。臺灣土壤因風化程度高，缺鈣情形普遍，尤其以強酸性土壤特別明顯，目前全臺各個農業試驗改良場所皆有提供土壤檢測服務，農友可將土壤裝入乾淨的塑膠袋中，就近送至各改良場所進行土壤分析，清楚掌握土壤中酸鹼度與有效性鈣、鎂含量，並依照各改良場所施肥推薦，進行鈣鎂適量土壤灑施或液態澆灌補充。

他進一步說明，屏南蓮霧重要產區地區如南州、佳冬、東港、林邊等因地勢低窪，且長期使用鈉含量較高的地下水進行灌溉，導致土壤中鈉含量較高，進而抑制作物對鈣鎂等元素之吸收，蓮霧果實底部容易發生果萼端木栓化之情形，建議可於樹梢培養期(催花前之抽稍期)及花果發育初期(鏢仔期至胚仔期)提早補充，以減少果實成熟時發生缺鈣之情形。農友如有土壤檢測及肥料補充等相關問題，可逕洽高雄場。