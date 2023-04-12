快訊／中央大學確認博士論文抄襲　鄭寶清道歉：極少部分引註疏漏

▲無黨籍前桃園市長候選人鄭寶清遭檢舉博士論文涉嫌抄襲，鄭寶清今天在臉書回應願盡速修正並表達歉意。（圖／翻攝自鄭寶清臉書）

記者沈繼昌／桃園報導

前立委鄭寶清去年退出民進黨以無黨籍參選桃園市長期間，多次針對民進黨提名新竹市長林智堅論文涉嫌抄襲，但同年9月遭台灣基進桃園市議員參選人藍士博與網紅「四叉貓」檢舉，其中央大學博士論文也涉及抄襲；中央大學昨（11日）以公文說明，「企業管理學系博士班鄭寶清畢業論文確有抄襲」；對此，鄭寶清今天在臉書上回應，雖有極少部分引註疏漏，但非屬情節重大，修正後送審即可，對此表示歉意。

中央大學昨天以公文指出，鄭寶清博士論文經本校審定委員會審議結果，確認本案確有抄襲情事。惟經審定非屬情節重大，予以重新修畢學術倫理相關課程，在論文第1頁公開道歉且說明論文修正重點，並限期於3個月內完成。

▲中央大學昨天發文指出，鄭寶清博士論文經本校審定委員會審議結果，確認本案確有抄襲情事。（圖／翻攝自網紅四叉貓．劉宇（滾動）臉書）

鄭寶清今天下午則在臉書上回應，「有關4叉貓檢舉本人博士論文抄襲一事，經學校審定委員會審議結果，雖有極少部分引註疏漏，但非屬情節重大，修正後送審即可。

鄭寶清認為，論文最重要的精髓是研究架構、研究方法、研究發現、創新貢獻及結論；而台鹽改革和研究發現皆為我在台鹽公司親力親為之心得，是全球唯一且無法抄襲，此創新研究更讓台鹽點鹽成金，轉虧為盈，該論文亦獲歐洲國家圖書館翻譯成各國語言典藏，也獲國內各研究單位及碩博士參考引用。因當時並無比對系統，致造成部分引註疏漏，這部分經詳細比對約有4,000多字，佔10多萬字論文內容不到5%，學校審定「非屬情節重大」，因論文已獲國內及歐洲圖書館典藏，應將疏漏部分補充及修正，關於這個部分，願意表示歉意。