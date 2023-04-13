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與鄰居吵架...半夜拿垃圾袋縱火燒屋　桃園莽男下場曝光！

▲桃園市陳姓男子今年3月間在新屋區鄰居住家前以打火機點燃垃圾袋放火，幸經及時發現被撲滅，被警方移送桃檢偵辦。（示意圖／取自視覺中國CFP）

▲桃園市陳姓男子今年3月間在新屋區鄰居住家前以打火機點燃垃圾袋放火，幸經及時發現被撲滅，被警方移送桃檢偵辦。（示意圖／取自視覺中國CFP）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市新屋區陳姓男子與鄰居有宿怨嫌隙，今年3月間凌晨竟以打火機點燃垃圾袋方式，在鄰居住家鐵門前放火，過程中還不斷添加垃圾助燃火勢，所幸及時發現被撲滅，僅燒黑牆面與鐵門。楊梅警方根據監視畫面查出是陳男涉嫌放火，桃檢調查時，陳男坦承犯行，檢方偵結依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌將他起訴。

檢警調查，目前因案在押中的50歲陳姓男子，與居住在新屋區鄰居有嫌隙而耿耿於懷，今年3月4日凌晨4時許，陳男以打火機點燃垃圾袋徒步到鄰居住家鐵門前放火，過程中還不斷添加垃圾助燃火勢，因深夜放火引發鄰居注意通報警消，火勢迅速被撲滅，所幸僅將牆面與鐵門燒黑，未波及其他住宅部分，楊梅警方調閱鄰近監視器發現陳男涉嫌重大，循線拘捕陳男到案。

桃園地檢署檢察官複訊時，陳男坦承犯行不諱，警消則提供陳男放火等監視畫面截圖與現場照片等佐證，檢方認為，陳男放火行為僅燒黑建物牆面與鐵門，未波及住宅主體結構，主要效用未喪失，屬於放火燒燬行為未遂階段，偵結依放火燒燬現供人使用住宅未遂罪嫌起訴。

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