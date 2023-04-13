帶香腸驢肉入境被罰20萬元拒繳　存款股票被查封...女子秒繳清

▲法務部執行署桃園分署查扣王姓女子銀行帳戶與名下股票，王女隨即變賣股票籌款繳清20萬元欠款。（圖／記者沈繼昌翻攝）

記者沈繼昌／桃園報導

桃園市中壢區王姓女子去年10月間違法攜帶逾1.5公斤豬肉製品入境，被農委會動植物防疫局查獲，裁罰新台幣20萬元，但王女卻逾期未繳，防檢局移送法務部行政執行署桃園分署強制執行，桃園分署收案後，迅速查扣王女銀行帳戶與名下股票，王女察覺事態嚴重，一週內自行至桃園分署繳清20萬元款項。

桃園分署指出，王女去年10月間入境桃園國際機場，防檢人員查獲王女違法攜帶熱狗香腸、豬肉香腸、驢肉等肉製品入境，重量高達1.5515公斤，依動物傳染病防治條例之規定對王女裁處20萬元。但王女逾期未繳納被移送桃園分署執行。

桃園分署收案後調查王女名下財產，發現其名下包括銀行帳戶與股票足以支付欠款，隨即扣押其名下銀行存款、上市櫃公司股票，王女為避免存款被查扣、股票變賣，收到桃園分署執行命令後，一週內變賣股票籌足20萬元現金至桃園分署一次繳清欠款，本案終於全額完成徵收。

桃園分署強調，為貫徹政府阻絕非洲豬瘟於境外政策，以確保防疫無破口，桃園分署針對豬瘟裁罰案件將迅速優先強制執行，立即分案責由專股辦理，加強對欠稅人查扣存款、車輛、不動產，必要時祭出限制出境之處分或向法院聲請拘提、管收，以展現公權力，全面落實豬瘟防疫政策決心。