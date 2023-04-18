莊瑞雄痛罵「抹黑下三濫」　何志偉嘆睡不著：不知該如何教育下一代

▲王世堅、何志偉。（圖／記者李毓康、林敬旻攝）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨台北市第二選區（士林、大同）黨內立委初選，現任立委何志偉、市議員王世堅連日隔空交火。何志偉18日受訪時表示，自己的情緒問題是小我，這次初選會獲得關注是因為對手一直抹黑，「昨天甚至有一些字眼，小弟、廝殺、下三濫等等，讓我難過、睡不著覺，不知道該如何教育下一代，每一天好好做人、做事，團結的台灣才有力量。」

何志偉表示，每次選舉都是對這塊土地跟未來的祝福，每一個人都有自己的人生故事，在為台灣努力奮鬥，有好的經濟才有好的生活，「今天感謝各行各業來現場幫我加油，面對困難大家一起解決，面對快樂大家一起分享，期待媒體朋友幫我播出去。」

對於初選風波，何志偉直言，自己的情緒問題是小我，這次初選會獲得關注是因為對手一直抹黑，去年哏圖今年才丟出來，「昨天甚至有一些字眼，小弟、廝殺、下三濫等等，讓我難過、睡不著覺，不知道該如何教育下一代，每一天好好做人、做事，團結的台灣才有力量、受到國際社會尊重。」

何志偉呼籲，拜託對手好好討論公共政策，自己過去在外交上面的打拼、跟蕭美琴東奔西走就是為了台灣，初選不是為了個人，而是為了民主、這塊土地跟大家的生活，初選打成這樣，心裡非常遺憾，「期待這是一場君子之爭，我也相信自己會贏，因為我認真、努力、誠懇。」

而前國民黨議員謝龍介原本傳出要投入士林大同選戰，昨他宣布沒有此規劃並表態要「祝福王世堅」，對此，何志偉表示，公共議題上不分藍綠都是榮辱與共，自己也有國民黨朋友、支持者，很多公共政策需要國民黨共同支持才能完成，「我在選區的經營跟努力，相信不分藍綠都會給我溫暖跟支持。」

何志偉指出，誠信、努力、認真、遠見、願景都是一個民意代表該展現的高度，這場初選看到很多個人的小情緒，「很多小我不顧大局，我會顧大局、大我，也知道每一個公共政策都要跟全民交代。」

對於如何獲得藍營支持？何志偉強調，做對的事就會有人支持你，出發點要為公共利益著想，學公共政策都知道，民主就是說服跟團結的過程，不斷地說服跟討論都是好事，現場也有比較偏藍的朋友願意支持，如何獲得支持很簡單，就是聆聽溝通、聆聽溝通、聆聽溝通。

