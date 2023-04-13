被堅偉大戰波及？　民進黨市黨部怒：側翼散播梗圖不道德

▲民進黨台北市黨部主委張茂楠舉行記者會。（圖／記者呂晏慈攝，下圖同）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨台北市第二選區（大同、士林）立委初選競爭激烈，近日網路出現一系列圖卡，指控台北市議員王世堅背後的「影武者」是英系中常委黃承國，並指涉台北市黨部執行長趙心瑜與黃是男女朋友。民進黨台北市黨部主委張茂楠13日上午舉行記者會，痛批圖卡使用「姘頭」、「黑道幫派入侵黨機器」等不當文字，現在自己當黨部主委，黃承國也沒有垂簾聽政，怎麼用這種文字抹煞他人清白？呼籲不要把不相干的人拖下水。

民進黨立委初選駁火，王世堅挑戰綠色友誼連線立委何志偉連任，下周就要進行民調。社群平台近期出現一系列未署名的圖卡，除了指控黃承國是王世堅背後的影武者，指涉趙心瑜與黃承國是男女朋友，還可能因此被列入民進黨不分區立委名單，是「黑道借殼上市」，並點名「英系為利益泯滅良心，黑金、毒品全搞一起」等語，就連內政部前部長徐國勇也中槍，被指與黃承國、王世堅、市議員劉耀仁共同涉入中泰花園住宅大廈拆除案。

趙心瑜昨天晚間透過臉書意有所指地說，「悲哀啊，為泯滅人性的一個財團哀悼！蟑螂、老鼠都比你們乾淨！我隨時準備提告！」徐國勇也出示報案單說，已經找到至少十幾個人轉傳、分享誹謗自己的梗圖，他都提告，「誹謗者顯然有政治目的，誹謗行為的最終受益者，應該就是背後的指使者，這種誹謗行為的指使者，不應該讓他在政壇上立足」。

對此，張茂楠今天上午舉行記者會出示多張圖卡，他說，他不知道這些圖卡是誰做的，然而這已造成民進黨傷害，如果是真實的事情叫做陳述事實，但如果是虛構、似是而非、不正確的，會對當事人、不相干的人造成很大的傷害，趙心瑜與台北市議員陳怡君被拖下水，對女性來講何其無辜？他說，應該捍衛女性在職場上的工作平權，「我們的選舉可不可以不要選到這樣子，選舉應該做公平的競爭，不應該做人身的誣衊及攻擊」。

張茂楠直言，梗圖中把總統蔡英文、黃承國都拖下水，又不是他們在選舉，干蔡英文、黃承國什麼事？這個事實是真實的嗎？把他們拖下水是不道德的，應該予以譴責。他說，這是「分化集團」所做的分化，現在是在立委初選，不該離間、分化、是非顛倒。

張茂楠強調，今天開記者會，不是為了表態支持誰，而是呼籲公平競爭、乾淨初選，應該避免人身攻擊，親痛仇快，破壞黨內的團結，也避免這些截圖成為總統大選的破口，成為他黨攻擊民進黨的目標，呼籲黨內同志、黨內同志的側翼不要讓選舉蒙上陰影，產生對人的攻擊。

媒體詢問，「呼籲黨內同志」是包括參與初選的何志偉嗎？張茂楠說，他不是針對人，而是呼籲參選同志要公平競爭，經過側翼散播梗圖是不道德的事，市黨部必須嚴正聲明，此風不可長，也要請警察機關介入調查，將把相關資料送給刑警大隊做調查，追查梗圖的來源。

張茂楠也特別聲援近期被指涉是黃承國女友的陳怡君、趙心瑜兩人說，應該捍衛女性政治工作者的清白，譴責網路暴力，盼杜絕惡質選風，捍衛女性職場平權。