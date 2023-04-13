反對「下架民進黨」口號非認同綠營　黃珊珊：超越藍綠有很長的路

▲黃珊珊雨民眾黨主席柯文哲。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

前台北市副市長黃珊珊日前正式加入台灣民眾黨，因為她深信黨主席柯文哲與民眾黨，正是彰顯正直誠信的正確選擇。她13日也透過臉書澄清民眾黨的理念，指出很多人誤以為柯文哲反對「下架民進黨」的口號就等同於「認同民進黨」，她強調這是錯誤的，超越藍綠，還有很長的一段路要努力，但她跟民眾黨的夥伴們不會放棄，柯文哲也不會放棄。

黃珊珊指出，最近她收到很多迴響，很多人誤以為柯文哲「反對下架民進黨的口號」就等同於「認同民進黨」，甚至開始有耳語部隊在網路上擴散「 柯文哲就是民進黨側翼」的認知作戰。她提到，事實上，去年選舉她也面臨這種荒謬的耳語傳播，某位國民黨前立委說她是「小英女孩」，立刻就有鋪天蓋地的文宣配合到處散播。她批評，很顯然的，他們完全低估了台灣選民的思辨能力，不用提出任何政策，不用對城市的發展發表任何願景，只要不停的貼標籤、抹藍抹綠抹黑抹紅，就能箝制選民的思想，達成他們最終的目的。

黃珊珊表示，面對這種惡質選風，她選擇的是正面迎戰，「我們競競業業的發表政策，我們寫出了三位候選人中最完整的政策白皮書，我們談論的都是台北市的發展，我們捨棄空洞的口號，就是相信每一位選民都是自由的，每一個人都不應該被政黨意識形態給綁架。」

黃珊珊也坦言，她不是不理解，煽情的口號與負面的選舉語言，能夠在短時間吸引最高的關注與聲量，但他們選擇最難走的這條路，就是希望台灣總有一天能夠脫離藍綠對立的泥淖，就事論事的討論台灣所面臨的挑戰，能源危機、永續發展、司法改革和經濟轉型，任何一項，都比起那些仇恨的口水更值得討論。

「反對『下架民進黨』的口號，當然不等同於認同民進黨執政」，黃珊珊表示，這代表他們反對高舉這面大旗的政黨，對台灣的未來沒有主張，沒有願景，沒有任何解決方案，只用這種選舉語言欺騙選民，就如同柯文哲所說的，「下架了民進黨，然後換國民黨上來貪污嗎？」

「身為台灣人，藍綠之外，你值得更好的選擇，這就是台灣民眾黨存在的價值」，黃珊珊強調，這個價值，已經獲得台灣超過158萬選民的認可，「我相信，這樣的趨勢只會持續成長，而且在2024年開花結果。」