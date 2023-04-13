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會吸淺綠票！郭正亮舉侯友宜「兩大優點」　揭賴清德2024致命傷

▲▼賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）

▲賴清德、侯友宜。（合成圖／翻攝自Facebook／賴清德、記者湯興漢攝）

記者詹宜庭／台北報導

民進黨中執會昨日正式提名身兼黨主席的副總統賴清德參選第十六任總統，而國民黨部分，外界則認為徵召新北市長侯友宜的可能性越來越高。前民進黨立委郭正亮12日表示，賴清德說白了就是新潮流裡面的小孤鳥，冰清玉潔、不與人拉幫結派，缺點就是不會被壯大。但侯友宜最大的優點則是不罵人、有線路，未來很多淺綠票都可能會被侯友宜吸走。

郭正亮昨日在節目《下班瀚你聊》中指出，從候選人條件判斷他的民調沒有必然性，不能夠只分析候選人條件，而是要去分析他做了什麼事，這樣會比較準確。郭正亮說，侯友宜之前民調很高的原因是他真的有政績，新北市的政績確實有廣為流傳，不然他不可能有這個民調，再來就是他沒有罵過人，這個人很奸詐，沒有罵過人的政治人物很罕見。

郭正亮表示，只要整個氣氛是美中關係在緩和，對侯友宜就非常有利，因為藍綠對中國大陸的路線不會明確切開，很多淺綠的選民都會被侯友宜吸走，侯友宜有線路。反觀綠營，民進黨的官員幾乎都是監察院長陳菊系統出來的，一樣都是新潮流，兩個南霸天，一個賴清德另一個是陳菊，可大部分都出在高雄是因為他們有在經營組織，而賴清德沒有組織，這就是線路，「賴清德說白了就是新潮流裡面的小孤鳥，冰清玉潔、不與人拉幫結派，缺點就是不會被壯大。」

郭正亮進一步透露，現在有消息傳出，賴清德競辦現在都是對政治沒有經驗的教授，到時候如果要較勁，線路就會很重要。他也舉例，侯友宜可以去找柯文哲談，說「157拜託看要怎麼處理」或是看柯文哲的條件，可是賴清德不會做這件事，他做不出這個事，但侯友宜做得出來，且對於傳統地方上的綠盤，侯友宜有線路可以接觸，但賴清德有這種線路嗎？

至於鴻海創辦人郭台銘表態爭取國民黨提名參選2024總統，郭正亮分析，如果郭台銘沒有明顯贏賴清德他不會出來選，企業家何必冒這種風險？這樣得罪政治人物風險很高，他還要做生意，難道他整個都不要做了嗎？而且郭台銘很強勢，過去得罪很多人，就像賴清德之前剛上任黨主席就大刀揮下說「更生人不得參選黨公職」，但這種動作侯友宜就不會做，侯友宜這個人就是不曾批評過他人。

郭正亮強調，政治不是在看一個人的口才，侯友宜最大的優點就是不罵人、有線路，除了可以團結台灣，還有多元包容性。

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