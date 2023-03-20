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桃園體驗環境教育場域補助正式開跑　最高補助15萬

▲桃園體驗環境教育場域補助開跑

▲海洋客家牽罟文化館。（資料照／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

為鼓勵桃園市各機關、學校至環境教育設施場所汲取環境知識，桃園市政府環保局即日起公告辦理「112年度桃園市環境教育基金補助計畫（機關學校補助辦法）」，希望透過轄內豐富的環教場域資源，推廣學習體驗課程，闡揚永續發展理念。每案最高可補助15萬元，申請期限到112年4月21日截止，有興趣參加可得加緊腳步。

市府環保局表示，桃園市擁有31處環境教育場所，居全國之冠，場域類型多元豐富，主題包含水資源、埤塘生態、文化巡禮、森林探索及海岸生態等等，結合永續發展指標，課程及活動精彩可期各有千秋。

▲桃園體驗環境教育場域補助開跑

▲桃園市立大溪木藝生態博物館。（資料照／環保局提供）

環保署於2月修訂公布「氣候變遷因應法」，已明確將2050淨零排放目標入法，因此本年度補助各機關、學校至環境教育場所學習，特別將「環保/節能設施」類型場域列為優先補助對象，每案最高可補助15萬元，期望機關同仁及學校師生走入場域，透過深度課程學習，體驗桃園多元的環境教育資源，包含綠生活的體驗，逐步落實淨零生活目標，共同為守護地球盡心力。

環保局提醒「112年度桃園市環境教育基金補助計畫（機關學校補助辦法）」，自即日起開放申請，於112年4月21日截止。

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