　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與樂天球團合作，於主場球季開始的2日在樂天桃園棒球場導入循環杯，球季期間全場域內之飲料(包括啤酒、汽水、手搖飲等)，全數使用循環杯，取代一次性飲料杯，當中還有首次亮相的樂天循環杯，讓進場球迷在觀賞球賽的同時也能作環保，一同響應循環共享的新生活模式。

環保局長陳世偉表示，近年來海洋廢棄物污染及減塑等環保議題越來越受重視，不論國內外皆陸續訂出一次用產品源頭減量及減塑目標，環保署也在去(111)年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，國內許多知名業者如星巴克、統一超商及全家便利商店等，亦開始配合推出自有的循環杯推動計畫及服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯

桃園市今年規劃以單點大量使用的各類活動或場館為推動主軸，以嶄新推行方式積極提出循環共享的新環保觀念，讓民眾體驗好環保、好安心、好習慣的3好生活型態。

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯

環保局表示，桃園循環杯推廣至今使用量換算高度，已相當於3.2座101大樓，今年更首創結合樂天球場及國內棒球熱潮，全年桃園主場球季的60場比賽都能讓入場觀賽的觀眾使用到桃園循環杯，整年預計可減少10萬個一次性飲料杯，與球迷一同共創3好球，三振完封一次杯。

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯

另外於4月15日(星期六)及16日(星期日)更搭配世界地球日舉辦『循環永續主題日』，內容包含二手惜物市集及闖關換小禮等活動，藉由球員衣物、球具拍賣，賦予舊物新生命，另外球員穿著的球衣、球帽也是使用寶特瓶環保紗製作，融入SDGs元素傳達永續意象，希望藉由小小的改變，翻轉民眾的環保思維，從日常生活做起，打造永續桃園美麗城市。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

掌握男神、女神最新消息，點我加入星光雲LINE好友

ET快訊
「TikTok 6億點閱女團」首次海外專場獻台灣！
1飲品每周喝三次！　研究：罹癌王機率高8成
快訊／韓「6人男團」爆隊內猥褻！男偶像當庭認罪
老公輕生「2個月後復活」　人妻傻眼：跟小三跑了
「披薩圈圈」做法曝光！員工喊超浪費　必勝客回應
汪小菲「不守承諾」　當場坐車落跑
快訊／林韋翰12助攻8抄截　中信特攻隊史首次T1例行賽封王

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

紀念永遠親愛的「埔里阿嬤」　竹山秀傳醫院辦陳綢公益繪本特展

「披薩圈圈」做法曝光！員工勸世別買喊超浪費　必勝客回應了

女友小鳥胃要幫清剩飯嗎？　他1張「吃剩便當照」卻爆論戰

兒童節到森林溜小孩！　林務局14座遊樂區「12歲以下免門票」

好天氣剩2天！開工日「冷空氣＋雨彈」一起來　雨區擴大驟降10度

A流+腸病毒病患人數增　屏基兒科提醒連假「防疫不能鬆」

名字叫玉山！　他花27年終於攻頂玉山

正妹中醫師親教「按摩去濕」　清明顧身體...關鍵「三穴位」曝

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

馬英九解釋中華民國憲法　「台灣、大陸是一個中國」

白靈遇蔡振南「講話都聽無XD」　求加戲曹佑寧：進來進來

鏟屎官睡懶覺！貓咪輕聲呼喚　魔掌「溫柔拍拍」討食：起床了

五月天聊「射手」歪樓改射...　蕭秉治國中當五迷！阿信：我也國中啊

國道1號7車連環撞！　21歲女噴飛遭輾當場亡

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

紀念永遠親愛的「埔里阿嬤」　竹山秀傳醫院辦陳綢公益繪本特展

「披薩圈圈」做法曝光！員工勸世別買喊超浪費　必勝客回應了

女友小鳥胃要幫清剩飯嗎？　他1張「吃剩便當照」卻爆論戰

兒童節到森林溜小孩！　林務局14座遊樂區「12歲以下免門票」

好天氣剩2天！開工日「冷空氣＋雨彈」一起來　雨區擴大驟降10度

A流+腸病毒病患人數增　屏基兒科提醒連假「防疫不能鬆」

名字叫玉山！　他花27年終於攻頂玉山

正妹中醫師親教「按摩去濕」　清明顧身體...關鍵「三穴位」曝

愛愛屁聲狂噴！她羞喊「1姿勢」最容易陰吹　和大小無關

快訊／每場賽後「抽積水」苦撐　林韋翰目標只有總冠軍

范國宸再見觸殺澄清沒「偷笑」：確定出局才笑

「TikTok 6億點閱女團」首次海外專場獻台粉！　超愛小籠包喊「能吃100顆」

被5歲外甥笑「新娘好醜」　她見小姑補刀1句氣炸！記恨4年拒和解

200英鎊買下3房宅　英國104歲奶奶「住了102年」開價17萬英鎊喊賣

韓「6人組男團」爆隊內猥褻事件！「男偶像當庭認罪」經紀公司發聲了

薔薔以為狗被偷「失控暴走大哭」！激動怒吼：栗子還我　一看監視器潰堤

定存8500萬！他5年後銀行提款「只剩151元」　行員急否認真相曝光

不意外張育成打得好　勝騎士澄清手傷謠言

廣場舞先停！阿嬤群跳幹大事 動作神到位網笑：薑是老的辣

生活熱門新聞

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

全台連下2天！　轉雨時間曝

他納悶路上女生愛「下身透視」　點出1盲點

傳統早市10籃雞蛋　他嘆「蛋好多」掀戰

小籠包店拒導盲犬進入　視障女坐店外用餐

他第一次看見超商店休　釣出內行人解答

撞球妹「自帶雙球」鄉民暴動！1亮點卻讓人笑了

直擊六福村3千車位快停滿　遊客「1關鍵」力挺

吃麵見「玉」誤認是蛋　點3份糗了

全台有雨！　下波變天時間曝

兒童樂園、動物園塞爆！爸媽哭：全家瘋掉

阿妹演唱會激瘦菜單　營養師推改良版

明天雨更猛！清明連假降雨熱區出爐

更多熱門

相關新聞

整合放射治療管理系統！花慈獲SNQ標章

整合放射治療管理系統！花慈獲SNQ標章

花蓮慈濟醫院放射腫瘤科團隊根據花東南北地形狹長就醫不便、等待治療時間過長、醫療資源不均等醫療特殊性，自行開發全台唯一「整合式放射治療管理系統」，不僅減少花東癌症患者至少一小時的治療等待時間，並讓團隊能更精準執行「頭頸部特殊擺位定位技術」，大大地提高治療的精準度與舒適性，獲得生策會第25屆SNQ國家品質標章認證。

桃園體驗環境教育場域補助開跑　最高15萬

桃園體驗環境教育場域補助開跑　最高15萬

7-11、摩斯借循環杯免費喝咖啡！

7-11、摩斯借循環杯免費喝咖啡！

境外傳輸移入　桃園聯合北部四縣市應變

境外傳輸移入　桃園聯合北部四縣市應變

桃園「事廢e化便民申請2.0」　3月1日上路

桃園「事廢e化便民申請2.0」　3月1日上路

關鍵字：

桃園環保局首創樂天球團循環杯

讀者迴響

熱門新聞

快刪！大陸電商APP能控制用戶手機

快訊／妻玩股票賠500萬！夫盛怒揮棍打死她

女子凌晨不厭亭下車　運將打電話救她一命

才剛和李心潔合唱　美秀集團深夜突拋震撼彈

他想色色都傳1表情！一票妹子嚇傻：不敢用了

妹子「帳號輸成卡號」急了！補救方式曝

蘿莉塔懷胎「在小巨蛋滑倒」緊急送醫！

ENERGY牛奶消失18年「已是3公司CEO」！

謝金燕鬆口認與林志穎「驚人關係」

小夫妻夜市一天爽賺近4萬！眾人一看食材全不信

快訊／國道變「大型停車場」　回堵14公里路段曝

獨／看完五月天送進ICU　29歲新竹妹現況曝

男子匝道口下跪舉牌「媽媽住院請幫忙」

全台連下2天！　轉雨時間曝

閱鵰無數！女優曝男人「完美尺寸」

更多

最夯影音

更多
ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》

ENERGY真的合體了！　世紀同台五月天重現《放手》
貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

貓咪趁主人休息狂咬頭！　被發現秒裝睡眼睛閉死死

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

汪小菲現身了：向記者鞠躬道謝　「回到台灣像回到家一樣」

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

劉書宏牽手斯亞「錄影現場開約」！　曝3年前沒發展主因：身邊有茵聲

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

混血女逛市場被當成幫傭　白目大嬸再嘴1句她氣炸

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/14(五)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面