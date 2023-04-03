桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯　估年減10萬個一次性飲料杯

▲桃園首創！攜手樂天球團共推循環杯。（圖／環保局提供）

記者楊淑媛／桃園報導

桃園市政府與樂天球團合作，於主場球季開始的2日在樂天桃園棒球場導入循環杯，球季期間全場域內之飲料(包括啤酒、汽水、手搖飲等)，全數使用循環杯，取代一次性飲料杯，當中還有首次亮相的樂天循環杯，讓進場球迷在觀賞球賽的同時也能作環保，一同響應循環共享的新生活模式。

環保局長陳世偉表示，近年來海洋廢棄物污染及減塑等環保議題越來越受重視，不論國內外皆陸續訂出一次用產品源頭減量及減塑目標，環保署也在去(111)年公告「一次用飲料杯限制使用對象及實施方式」，國內許多知名業者如星巴克、統一超商及全家便利商店等，亦開始配合推出自有的循環杯推動計畫及服務。

[廣告]請繼續往下閱讀...

桃園市今年規劃以單點大量使用的各類活動或場館為推動主軸，以嶄新推行方式積極提出循環共享的新環保觀念，讓民眾體驗好環保、好安心、好習慣的3好生活型態。

環保局表示，桃園循環杯推廣至今使用量換算高度，已相當於3.2座101大樓，今年更首創結合樂天球場及國內棒球熱潮，全年桃園主場球季的60場比賽都能讓入場觀賽的觀眾使用到桃園循環杯，整年預計可減少10萬個一次性飲料杯，與球迷一同共創3好球，三振完封一次杯。

另外於4月15日(星期六)及16日(星期日)更搭配世界地球日舉辦『循環永續主題日』，內容包含二手惜物市集及闖關換小禮等活動，藉由球員衣物、球具拍賣，賦予舊物新生命，另外球員穿著的球衣、球帽也是使用寶特瓶環保紗製作，融入SDGs元素傳達永續意象，希望藉由小小的改變，翻轉民眾的環保思維，從日常生活做起，打造永續桃園美麗城市。