首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

▲環保署宣布首惜廚師甄選今天開跑，總獎金達70萬元，廣邀好手挑戰。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為推動惜食環境教育，環保署與各直轄市、縣（市）環境保護局合作辦理「112年首惜廚師甄選活動」，今（24日）宣布活動起跑，邀請各方惜食好手提出「美味食譜」及「創意教案」，決賽總獎金高達70萬元，希望藉此培養與實踐惜食活動，打造台灣料理新境界。

首惜廚師甄選活動是鼓勵料理人發揮創意的舞台，從廚師如何選用、處理、料理食材，將不完美的食材互相搭配做出色香味俱全的佳餚，並展現出吃全食、吃格外、食當季、吃在地等環境永續理念，今天環保署宣布活動起跑，並擴大辦理，還邀請去年食譜組首席廚師獎楊程幃進行經驗分享。

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楊程幃表示，過去沒參加過其他廚藝比賽，但因為首惜廚師比賽結合環保議題，加上本身是生態廚師，所以參與比賽，自己透過料理來推廣生態保育，有些食材外表雖然看起來不亮眼，但營養成分是一樣，也不會影響料理呈現，只是需要透過廚藝來處理，而料理惜食是對環境最好方式，也可傳達環境保育，但在台灣比較沒有這樣意識，能由廚師來影響大眾是很好方式。

▲劉宗勇宣布首惜廚師甄選今天開跑，總獎金達70萬元。（圖／記者許敏溶攝）

環保署綜合計畫處長劉宗勇則說，民以食為天，若每人可做一些惜食，可減少碳排愛地球，而首惜廚師甄選活動從即日起到6月15日報名，凡是餐飲相關產業廚師、師生、從業人員、環境教育人員、對料理或惜食文化推廣感興趣的人，皆可報名參加，把十大惜食行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、愛地球、吃在地、惜食材、愛分享、愛推廣」，透過創意及巧思製作成惜食料理「食譜」或「教案」。

劉宗勇進一步說明，甄選活動採二階段賽制，可根據戶籍地、居住地或就學（業）所在地擇一縣市報名初賽，初賽獲選為首獎將可代表該縣市參加全國總決賽，參加9月16日全國決賽時，惜食料理食譜組採取現場烹調方式評比，由主辦單位提供指定食材、競賽器具及相關物品，惜食教案組則需將設計的教案進行試教，並剪輯成3分鐘內的概念影片送評選。