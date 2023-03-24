　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

▲▼首惜廚師甄選今天開跑，環保署祭70獎金廣邀好手挑戰。（圖／記者許敏溶攝）

▲環保署宣布首惜廚師甄選今天開跑，總獎金達70萬元，廣邀好手挑戰。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

為推動惜食環境教育，環保署與各直轄市、縣（市）環境保護局合作辦理「112年首惜廚師甄選活動」，今（24日）宣布活動起跑，邀請各方惜食好手提出「美味食譜」及「創意教案」，決賽總獎金高達70萬元，希望藉此培養與實踐惜食活動，打造台灣料理新境界。

首惜廚師甄選活動是鼓勵料理人發揮創意的舞台，從廚師如何選用、處理、料理食材，將不完美的食材互相搭配做出色香味俱全的佳餚，並展現出吃全食、吃格外、食當季、吃在地等環境永續理念，今天環保署宣布活動起跑，並擴大辦理，還邀請去年食譜組首席廚師獎楊程幃進行經驗分享。

[廣告]請繼續往下閱讀...

楊程幃表示，過去沒參加過其他廚藝比賽，但因為首惜廚師比賽結合環保議題，加上本身是生態廚師，所以參與比賽，自己透過料理來推廣生態保育，有些食材外表雖然看起來不亮眼，但營養成分是一樣，也不會影響料理呈現，只是需要透過廚藝來處理，而料理惜食是對環境最好方式，也可傳達環境保育，但在台灣比較沒有這樣意識，能由廚師來影響大眾是很好方式。

▲▼首惜廚師甄選今天開跑，環保署祭70獎金廣邀好手挑戰。（圖／記者許敏溶攝）

▲劉宗勇宣布首惜廚師甄選今天開跑，總獎金達70萬元。（圖／記者許敏溶攝）

環保署綜合計畫處長劉宗勇則說，民以食為天，若每人可做一些惜食，可減少碳排愛地球，而首惜廚師甄選活動從即日起到6月15日報名，凡是餐飲相關產業廚師、師生、從業人員、環境教育人員、對料理或惜食文化推廣感興趣的人，皆可報名參加，把十大惜食行動「主動說、可以選、可打包、吃格外、吃全食、愛地球、吃在地、惜食材、愛分享、愛推廣」，透過創意及巧思製作成惜食料理「食譜」或「教案」。

劉宗勇進一步說明，甄選活動採二階段賽制，可根據戶籍地、居住地或就學（業）所在地擇一縣市報名初賽，初賽獲選為首獎將可代表該縣市參加全國總決賽，參加9月16日全國決賽時，惜食料理食譜組採取現場烹調方式評比，由主辦單位提供指定食材、競賽器具及相關物品，惜食教案組則需將設計的教案進行試教，並剪輯成3分鐘內的概念影片送評選。

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
最辣議員病6天瘦了！　「半球炸裂」蝴蝶結快撐不住
姓名有「4同音」衝了！　王品「尬鍋」整桌打折
6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元
快訊／資深男星癌逝！　享壽74歲
機長飛一半倒下！　乘客接手神救援
「大谷翔平是天邪鬼」　栗山英樹故意等他開口關門

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

最辣議員病6天瘦了！洩白皙細腰　「南北半球炸裂」蝴蝶結快撐不住

朝聖大甲傳說地瓜球「又大又Q」！他曝閃光燈超近視角…更凶了

久旱不雨！日月潭水位掉了兩層樓高　玄光碼頭右側引橋封閉

6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝！清明連假天氣差

獨／處理重大學倫辦法現爭議　台大：最快6月通過「下學期實施」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

張育成返美笑：送機太溫馨　承諾帶祝福與力量打出一切

辛龍悼劉真逝世3周年「有空回來」　曝7歲女兒近況：一定是遺傳妳

楊銘威幫方志友洗頭「下秒悲劇發生」　「死亡視角」拍她...怒喊：我殺了你！XD

台男勸阻陸客圍罵日本司機　大媽哭腔尖叫誣陷他性騷擾

架設4米圍牆+天地電網！　六福村曝防狒狒脫逃措施

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

首惜廚師甄選開跑　環保署祭70萬獎金廣邀好手挑戰

2023好朋友春日趴來啦！　4／22就在臺灣當代文化實驗場

最辣議員病6天瘦了！洩白皙細腰　「南北半球炸裂」蝴蝶結快撐不住

朝聖大甲傳說地瓜球「又大又Q」！他曝閃光燈超近視角…更凶了

久旱不雨！日月潭水位掉了兩層樓高　玄光碼頭右側引橋封閉

6000元還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

國道7號來了！1357.9億新建「林園-仁武」　全線23km通車時間曝

春雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C雨最猛時段曝！清明連假天氣差

獨／處理重大學倫辦法現爭議　台大：最快6月通過「下學期實施」

天母第一家！阿緯開的文青蝦仁飯專賣店插旗大葉高島屋

碩士狼師是「蘿莉控」！校史室前硬抱9歲國小女童　下場慘了

全美第一槍　猶他州未成年人用社群媒體「要取得父母同意」

央行再升息半碼　教部：就學貸款在學生仍不受影響

為這座城市提升顏值　我與我的時尚配件Opel Mokka

本土劇一哥缺錢「幫我繳6萬保證金」　熟女急匯款險被騙

眼科醫師拼成「藥王」467億身家當首富！近況超慘　遭法院億元懸賞

周純如回鍋「Money101母公司」行銷長　首位台灣女高層

金柱赫離世後「我失去了笑容」　摯友韓政秀患恐慌症：這世界只剩我了

黃偉哲也發「狒」文　臉書PO 照片喊：我沒亂跑、歡迎合照！

韓女歌手台上脫衣「比基尼意外鬆開」　驚恐用手摀住..衝台邊求救工作人員

生活熱門新聞

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

閏二月「4生肖」由衰轉旺運勢大翻身

超商買飲料中6.6萬現金　網哀號：沒看就丟了

南台灣飯店龍頭洗牌！　新霸主花2年擊敗老大哥高雄漢來

6千還沒領到！「4月大魔王來了」她崩潰：倒貼1120元

六福村清點東非狒狒　竟還多出一隻

雨炸5天「全台發紅」　暴跌13°C

今暖如夏37℃　周末變天「春雷乍響」北台濕涼16℃

好市多1卡可帶2人進場　3人卻被擋！會員曝1狀況沒用

暴跌10°C！周末雨彈轟炸全台發綠

達人停車　完美塞進「超窄騎樓」

更多熱門

相關新聞

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

環保署空品淨化區認養評比台南全國第一

環保署「2022年度空氣品質淨化區優良認養單位甄選」成績出爐，台南市6處認養單位獲獎，數量全國第一，22日接受環保署副署長沈志修頒獎表揚。

露營場應設污水處理設施　環保署預告：明年7/1實施

露營場應設污水處理設施　環保署預告：明年7/1實施

餐具廠惡意漏報回收處理費　環保署聯手檢方追回3.2億元

餐具廠惡意漏報回收處理費　環保署聯手檢方追回3.2億元

南投垃圾問題　蔡培慧盼優先協調竹山等鄉鎮外運

南投垃圾問題　蔡培慧盼優先協調竹山等鄉鎮外運

環保署首跨界設計獎　祭30萬招攬好手推產品包裝減量

環保署首跨界設計獎　祭30萬招攬好手推產品包裝減量

關鍵字：

首惜廚師環保署食譜楊程幃劉宗勇

讀者迴響

熱門新聞

解婕翎生日認愛「被追走了」：這男人太狠了

美國爆「大規模真菌感染」！1/3病患90天內亡

響尾蛇林家正開季自請離隊

脫逃狒狒一路向北　六福村二刷結果曝

女星錄影「上衣下滑」疑走光了！

超商連3天「2大拿鐵咖啡買1送1」

進度第24集　「輔大陳若儀」照片曝光！

男童掃墓後高燒不退　醫：掃墓期是高峰

六福村清點東非狒狒　沒減少還比原呈報數多一隻

國道7號來了！「林園-仁武」全線23km通車時間曝

解婕翎生日認愛！「紅帽男勤奮洗碗」一轉身網驚：姐夫是你

BLACKPINK離台3天終於「官宣發文」！

東芝董事會同意4500億收購案！股票將下市

快訊／信義區停車場驚見男屍　警封鎖調查中

親妹竟宣傳「姊姊做援交」！薔薔當眾給難看

更多

最夯影音

更多
稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」

稀有狒狒桃園趴趴走！　各地亂竄上演「大逃亡」
YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

YTR蘿倫穿「同款衣」看BLACKPINK　被Lisa、Jennie翻牌3次：此生無憾

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

東非狒狒大逃亡！平鎮街上敏捷狂奔　驚人4秒影像曝光

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

具俊曄放閃大S「我是熙媛的所有物」　面對假新聞「護妻」：我要一輩子守護她

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

女子攔車卻把腳踩上小黃　運將傻眼：讓別人服務妳吧

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

【寵物】33來吃囤糧節

【寵物】33來吃囤糧節

寵物王國3/8-3/31全館滿$3000送天然蝦紅素，買任一犬貓糧即贈寵物零食

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面