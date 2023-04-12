「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

▲到台灣旅遊的陸客團。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九在日前參訪大陸時表示，希望能推動擴大兩岸青年學子交流，不過，受到疫情影響，今（2023）年即將畢業的陸生離開後，台灣將再無陸生就讀。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障，都是大陸學生赴台就讀的障礙。

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

自新冠疫情發生後，大陸宣布陸生暫停來台就讀，同時，台灣也暫停「陸客團」赴台旅遊，再加上大陸在疫情前因「政治」因素暫停「陸客自由行」，兩岸在民間往來交流上，尚未隨著疫情結束而盼到「春暖花開」。

其中，我教育部在2020年3月因疫情爆發，先是暫緩陸生來台，隨後，大陸教育部也宣布，「暫停大陸各地、各學歷層級畢業生，赴台升學就讀的試點工作，已經在學就讀的，可依自願原則續續在台升學。」這也導致今年6月在台陸生畢業後，下學年將再無陸生在台就讀升學。

對此，朱鳳蓮指出，我們積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望，「民進黨當局對大陸學生採取種種歧視和限制措施，嚴重損害在台灣就讀的大陸學生權益。」

朱鳳蓮提到，民進黨當局仍然禁止大陸居民赴台從事正常的交流和商務考察等活動，「兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障，都是大陸學生赴台就讀的障礙。」

▲高雄六合夜市是陸客團來台常去的景點之一。（示意圖／ETtoday資料照）

至於陸客來台的議題，大陸在2019年8月起，以「當前兩岸關係」為由，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。當時，國台辦評論稱，「民進黨當局不斷推動台獨活動，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。」

此外，隨著新冠疫情逐漸蔓延，台灣也在2020年2月後，暫停大陸人士入境，這便包括「旅行團」赴台遊的申請。迄今，台灣尚未重啟「陸客團體赴台遊」，大陸官方重開邊境後的團體旅遊也未包含台灣。

面對民間業者期盼恢復陸客來台的建議，我交通部長王國材昨（11）日曾表示，對岸仍禁止觀光客及團客來台灣，「大家還在努力，再等一下」。而朱鳳蓮也強調，2020年1月新冠疫情發生後，民進黨當局禁止大陸居民赴台，禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊旅遊業務，迄未改變，「民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵政策，違背兩岸同胞願望，違逆時代潮流，不得人心。」