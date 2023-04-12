　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

▲▼機場捷運出國與來台旅遊陸客。（圖／記者姜國輝攝）

▲到台灣旅遊的陸客團。（示意圖／記者姜國輝攝）

記者魏有德／綜合報導

前總統馬英九在日前參訪大陸時表示，希望能推動擴大兩岸青年學子交流，不過，受到疫情影響，今（2023）年即將畢業的陸生離開後，台灣將再無陸生就讀。對此，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障，都是大陸學生赴台就讀的障礙。

▲▼國台辦，朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

▲大陸國台辦發言人朱鳳蓮。（圖／記者蔡儀潔攝）

自新冠疫情發生後，大陸宣布陸生暫停來台就讀，同時，台灣也暫停「陸客團」赴台旅遊，再加上大陸在疫情前因「政治」因素暫停「陸客自由行」，兩岸在民間往來交流上，尚未隨著疫情結束而盼到「春暖花開」。

其中，我教育部在2020年3月因疫情爆發，先是暫緩陸生來台，隨後，大陸教育部也宣布，「暫停大陸各地、各學歷層級畢業生，赴台升學就讀的試點工作，已經在學就讀的，可依自願原則續續在台升學。」這也導致今年6月在台陸生畢業後，下學年將再無陸生在台就讀升學。

對此，朱鳳蓮指出，我們積極倡導和促進恢復兩岸人員往來正常化、兩岸各領域交流常態化，這也是兩岸同胞的共同願望，「民進黨當局對大陸學生採取種種歧視和限制措施，嚴重損害在台灣就讀的大陸學生權益。」

朱鳳蓮提到，民進黨當局仍然禁止大陸居民赴台從事正常的交流和商務考察等活動，「兩岸人員往來正常化受阻，大陸學生在台正當權益得不到保障，都是大陸學生赴台就讀的障礙。」

▲▼六合夜市,六合國際觀光夜市,高雄市,觀光夜市,遊客,陸客,人潮,錢潮,經濟,攤販,攤商。（圖／ETtoday資料照）

▲高雄六合夜市是陸客團來台常去的景點之一。（示意圖／ETtoday資料照）

至於陸客來台的議題，大陸在2019年8月起，以「當前兩岸關係」為由，暫停47個城市大陸居民赴台個人遊試點。當時，國台辦評論稱，「民進黨當局不斷推動台獨活動，嚴重破壞大陸居民赴台個人遊試點的基礎和條件。」

此外，隨著新冠疫情逐漸蔓延，台灣也在2020年2月後，暫停大陸人士入境，這便包括「旅行團」赴台遊的申請。迄今，台灣尚未重啟「陸客團體赴台遊」，大陸官方重開邊境後的團體旅遊也未包含台灣。

面對民間業者期盼恢復陸客來台的建議，我交通部長王國材昨（11）日曾表示，對岸仍禁止觀光客及團客來台灣，「大家還在努力，再等一下」。而朱鳳蓮也強調，2020年1月新冠疫情發生後，民進黨當局禁止大陸居民赴台，禁止台灣旅行社經營赴大陸團隊旅遊業務，迄未改變，「民進黨當局對兩岸人員往來和交流實行禁限封堵政策，違背兩岸同胞願望，違逆時代潮流，不得人心。」

星光雲LINE好友募集中！點我加入抽好禮

ET快訊
快訊／公司破產倒閉　創辦女強人墜樓身亡
「全法國都在討論台灣！」　駐法代表震撼
S Hotel確定改名！　大S海報全被撤
大谷翔平遭懷疑外部物質！　主審攔下檢查
台中21歲情侶詐團主謀！　爽開藍寶堅尼Urus、愛馬仕堆滿櫃
快訊／BIGBANG太陽要來了！　睽違6年來台開唱
「汽燃費2880元」苦主現身！　刷卡秒噴5萬
海邊驚見3比基尼女屍！　21歲女歌手、辣模綑綁割喉慘死

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

16秒！　員警收到通緝犯照片抬頭一看「這麼巧」當場逮捕

嬰童網店賣「三寸金蓮」…纏足專用襪一雙1300元！眾人看完暴怒

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

引「七缺」批蔡政府經濟發展未惠及民生　國台辦：還有第八缺「缺安寧」

大陸將再贈台大貓熊？　國台辦：相關消息不實

金門二膽上兵失聯逾1個月　國台辦：無可通報情況

大陸專家瘋狂催生　稱「子女是耐用消費品」惹怒全網

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

囡仔昌之死成絕命設局！ 乾侄被開槍嗆聲音檔曝光

小S被問「大S心情OK嗎？」　一旁「光頭姊夫」機智出來擋

腹肌炸裂片！女神李多慧合體學姊首練舞　球員重訓秒呆看傻

田馥甄猜錯小腰果性別：健康就好！　遭詹仁雄扯「剩她沒生」驚訝回應

男童學走路突然跳起熱舞　快樂表情＋舞步逗樂旁人

16秒！　員警收到通緝犯照片抬頭一看「這麼巧」當場逮捕

嬰童網店賣「三寸金蓮」…纏足專用襪一雙1300元！眾人看完暴怒

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定　國台辦：封堵政策不得人心

當街騷擾妹子！噁男被「扯掉假髮」禿頭現形…惱羞飛踢痛毆她

共軍環台軍演示威　國台辦：絕非針對台灣同胞

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦：她將台灣同胞推向危險深淵

引「七缺」批蔡政府經濟發展未惠及民生　國台辦：還有第八缺「缺安寧」

大陸將再贈台大貓熊？　國台辦：相關消息不實

金門二膽上兵失聯逾1個月　國台辦：無可通報情況

大陸專家瘋狂催生　稱「子女是耐用消費品」惹怒全網

基本工資拚28K「我們來努力」　鄉民1原因搖頭：雞排150元不遠了

東元推全台首款SiC電動車用驅動器　盼打入全球供應鏈

9個月大兒子哭不停...狠母抓狂痛毆　「打到腦出血慘死」下場曝

他9字頭標下台中高鐵「地王」　2年後推案價曝光

剔完牙「牙籤塞回桶」！日燒肉店被拍惡搞影片　2屁孩被逮

快訊／湖人附加賽苦戰獲勝！　詹皇猛砍30分OT領軍挺進季後賽

全民共享現金發放　台東警方加強ATM巡邏...籲民眾識詐

「堅偉」大戰越演越烈！　王世堅發自拍照喊：施壓與攻擊都沒在怕

開公司培訓藝人破產欠債挨告　商演女強人墜樓亡！檢警也感嘆

不來台灣了！才自稱NBA第三強中鋒　「表弟」要去波多黎各

結帳「肝連妹」事業線太禮貌 網友暴動釣出本尊：歡迎來看

大陸熱門新聞

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

下班被逼回工作訊息！OL怒告獲賠13萬

施工砸中千萬法拉利F8！　車主才入2個月

21歲網紅飆重機車碎人亡！生前脫口1句恐怖成真

甜美幼教師園內玩嗨！約3學生家長「1天4次」

他入職6分鐘跌倒亡　公司要賠100萬

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

馬英九訪陸！國台辦讚「兩岸都是一家人」

跳崖4人身分曝　23歲女發最後貼文

3好友辭職All in存款開速食店！1個月後賠光

正妹相親！本尊現身網驚呆「翻車翻到車毀人亡」

　

「陸生」將清零「陸客團」重啟未定 國台辦：封堵政策不得人心

大陸將再贈台貓熊？　國台辦回應了

更多熱門

相關新聞

全法國都在討論台灣！　馬克宏「1句話」遭全面轟炸

全法國都在討論台灣！　馬克宏「1句話」遭全面轟炸

法國總統馬克宏（Emmanuel Macron）出訪中國和中共領導人習近平會晤後對外表示，歐洲不應成為「附庸」，必須避免被捲入美國和中國在台灣之間的任何衝突，此言一出引發各界輿論譁然。對此，台灣駐法代表吳志中今（12）日直言，「現在全法國都在討論台灣」。

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

陸生清零！來台港生大減三成　專家籲：招生宣傳政策應跨部會整合

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦回應

大陸「二度制裁」蕭美琴　國台辦回應

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

二膽兵失聯逾1個月　國台辦回應

馬英九訪陸！國台辦讚「兩岸都是一家人」

馬英九訪陸！國台辦讚「兩岸都是一家人」

關鍵字：

陸客陸生國台辦台灣大陸兩岸疫情

讀者迴響

熱門新聞

周孝安喇舌洋妞「激情畫面全被拍」！

珊瑚恐成颱！午後變天　全台周末雷雨

張家界集體跳崖內幕！　死前均服50克毒藥「3克就致命」

手機突收「要繳2880元」　全場傻：我也收到了

《模仿犯》讓永和南清宮爆紅！廟方揭「擲筊驚人結果」

陰莖「超過這長度」就正常　醫：粗度才重要

靜宜女大生不回台原因曝！竟怕害到男友

獨／腹肌炸裂！李多慧合體學姊首練舞

2波全台變天　「雨更大」時間曝

即／淡江大學前副校長墜樓！12F直墜地面身亡

即／台鐵死傷事故！桃園-中壢採單線雙向行車

最危險體位！男子做一半「陰莖爆血」斷掉

台東漁民捕獲50尾地震魚！專家曝原因

即／62歲淡大前副校長墜樓亡！原因曝光

萬人朝聖新莊麥當勞變「麥當當」　律師一看：笑不出來

更多

最夯影音

更多
貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治

貨車貪快！違規跨雙黃線迴轉　紅牌重機急煞撞上...送醫不治
長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

長孫賣掉透天！84歲嬤被趕走　整夜睡門口抗議：這房我蓋的

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

ELLA早知Selina懷男孩　問她關鍵「那一次有到嗎」

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

啦啦隊外援李多慧來台　大跳應援舞！4/14首登場

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

媳婦稱養一輩子卻掌摑　台中嬤要孫還房被駁回

熱門快報

2023好朋友春日趴早鳥禮

2023好朋友春日趴早鳥禮

即日起至4/18(二)，快來報名春日趴早鳥禮，即有機會獲得精美小禮喔!

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

【測驗】你的愛地球指數有多少?

【測驗】你的愛地球指數有多少?

快來參加你的愛地球指數測驗 天天答題，抽ETtoday限定環保禮物! 4/22好朋友春日趴一起來玩!

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

寵物王國★歡樂毛兒節

寵物王國★歡樂毛兒節

飼料49折起，滿$1288送零食，滿$1688送$168購物金!

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面