譴責中共環台軍演　許淑華：嚴重威脅區域和平

▲民進黨市議員許淑華。（圖／記者林敬旻攝）



記者陳家祥／台北報導

總統蔡英文日前出訪友邦過境美國，並會面美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy），引發中國不滿大動作舉行環台軍演示威。對此，有意競逐立委的台北市議員許淑華說，未來進入國會，她會與各專家、委員，共同緊密合作，增強台灣軍事實力，並促進民間力量參與，「守護台灣是我最重視的一環」。

許淑華說，中國解放軍連3日在台海周邊進行陸海空聯合軍演，並派軍艦環台騷擾台灣海域，解放軍高層甚至恫嚇，這次軍演是全面檢驗對台實戰的新打法和新戰法，並模擬精準攻擊台灣的關鍵目標。

「中共以總統蔡英文出訪邦交國及過境美國為藉口，在台灣周邊進行大規模軍演並不是第一次。」許淑華表示，中共試圖以武力威脅破壞兩岸現狀，造成區域緊張情勢升高，嚴重破壞國際秩序，已成常態。這也是為何全世界的民主夥伴願意強力挺台灣，維持台海和平，台灣需要強化戰力，需要國軍與民間共同努力。

許淑華指出，今天立法院朝野黨派也代表台灣2300萬人民向中國當局表達嚴正譴責與抗議，並要求中共當局應立即停止對台灣的武力恫嚇。

許淑華強調，未來進入國會，她會與各專家、委員，共同緊密合作，增強台灣軍事實力，並促進民間力量參與，「守護台灣是我最重視的一環」。

許淑華也說，中華民國總統出訪友邦，過境美國，為多年來的外交慣例，並獲得國際社會的支持，從前總統李登輝、前總統陳水扁、前這個馬英九至總統蔡英文已經有51次，台美關係不因政黨輪替而改變。更隨著此次美眾議院麥卡錫院長願意公開稱呼蔡英文為「台灣總統」，讓台美關係逐步邁向正常化，也顯示出民主盟友願意頂住中共壓力，力挺台灣。

許淑華表示，中國當局以軍事演習為手段，欲擠壓我國外交空間，屢次傷害台灣人民感情，嚴重威脅區域的和平與安全，違反聯合國保障之台灣2300萬人的基本權利，「我嚴正抗議中國軍演，並感謝國際社會願意與台灣站在一起，共同譴責中國當局的野蠻行為」。