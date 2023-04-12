高端連三個月營收掛零　王鴻薇疑衛福部「即時救援」邀投公費疫苗

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者黃國霖攝）

記者江采蓁／綜合報導

高端疫苗營收連續三個月掛零，持續追查高端弊案的國民黨立委王鴻薇12日就透過臉書指出，高端疫苗2023年3月合併營收最近出爐，確定又掛蛋，也就是從今年至今，這間公司連續3個月營收都是掛蛋，而衛福部4月就邀高端標公費流感疫苗，真是「好一個即時救援」？

王鴻薇指出，高端疫苗2023年3月合併營收最近出爐，確定又掛蛋，也就是從今年至今，這間公司連續3個月營收都是掛蛋，然而這樣的公司，卻不斷釋出消息，要搶進公費的流感疫苗。

她提到，不過高端的流感疫苗，也被她揭露，高端3月份拿到藥證，4月份就要開這個採購標，是公費採購，而且過去引用國外的疫苗，都是原裝進口，只有高端是原液到台灣填充分裝，且可以順利取得藥證。

王鴻薇表示，結果高端大動作宣稱要提告她，還說國光也是填充分裝，卻被國光發聲明打臉，國光強調，國光生技四價流感疫苗之國產原液、充填一貫化，並經完善臨床試驗依法查驗、領證上市，堅守自主生產、安全原則，高端之後就不敢說話。

值得關注的是，王鴻薇質疑，今年的公費流感疫苗於4月10日投標，4月18日開標，而且第一次改成最有利標，這個改變，到底為什麼？其中是不是又要為誰量身訂作？