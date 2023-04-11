《營養師法》三讀修正！營養師可遠距執業　報請地方主管機關核准

▲立法院院會三讀營養師法修法。（圖／記者屠惠剛攝）



記者杜冠霖／台北報導

立法院會今（11日）三讀《營養師法》部分條文修正，增訂營養師執行遠距業務相關規範，營養師可用通訊方式執行健康營養狀況評估、飲食設計諮詢等相關業務，須事先報請執業登記所在地之縣市主管機關核准。而執行業務條件、應檢附資料及其他應遵行事項，由中央主管機關訂定。

過去營養師法明定，營養師執行業務時、包含健康營養狀況評估、飲食設計諮詢等，都需親自、當面進行，不得由他人代理，鑑於通訊醫療日漸發達，民進黨立委吳玉琴等於提出營養師法第13條修正動議，增訂營養師執行遠距業務相關規範。

營養師可用通訊方式執行健康營養狀況評估、飲食設計諮詢等相關業務，須事先報請執業登記所在地之縣市主管機關核准，使得為之。而執行業務條件、應檢附資料及其他應遵行事項，由中央主管機關訂定。

吳玉琴表示，這次修法通過，讓營養師提供服務時，更加切合民眾需要，也提高獲得服務可近性，營養師過去業務都要當面進行，病患出院後、後續追蹤還要回醫院跟營養師協商，疫情期間尤其困擾，現在科技發展迅速，很難想像營養師還必須當面提供業務，修法通過後，營養師即可採取通訊方式提供服務，感謝衛福部和營養師協會協助。