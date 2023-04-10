國際詐騙氾濫　王鴻薇要求與「這5國」建立司法互助機制

▲國民黨立委王鴻薇。（圖／記者屠惠剛攝）

記者江采蓁／綜合報導

近期國際詐騙案件層出不窮，國民黨立委王鴻薇10日就透過臉書表示，去年有新聞指出，緬甸、泰國、柬埔寨、寮國和杜拜是主要台灣詐騙案件氾濫地區，但至今外交部與法務部跟這些國家都沒有建立司法互助機制，因此，她要求外交部、法務部針對實務上有大量案件的地區、國家，能儘速擬定簽司法互助。

王鴻薇表示，國際詐騙氾濫，國際間的互助合作、資訊交流，都影響著救援的進展，她提到，去年有新聞指出，緬甸、泰國、柬埔寨、寮國和杜拜是主要台灣詐騙案件氾濫地區，但是至今外交部與法務部跟這些國家都沒有建立司法互助機制。

王鴻薇舉例，去年八月就有國際反詐騙非營利組織警告，緬甸、泰國、柬埔寨、寮國和杜拜，台灣人在當地就是「行走的黃金」、「救出來的人遠比受困的人要少」 ，並表示「不管什麼工作機會，不要去就對了」，但是至今這五國僅泰國有於互惠原則進行司法互助，像之前女大生去緬甸，就搞得人仰馬翻，最後發現虛驚一場，浪費社會資源。

王鴻薇也解釋，前述五國中我國目前僅越南、泰國有相關措施，除和越南簽有民事司法互助協定外，泰國則是係於個案基於互惠原則進行司法互助，其他通通都沒有。因此，她要具體要求外交部、法務部針對實務上有大量案件的地區、國家，能儘速擬定簽司法互助。