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反萊豬醫師告陳時中索賠100萬　喊話衛福部：小民易虐天理難容

記者黃哲民／台北報導

因反對進口萊豬成名的精神科醫師蘇偉碩，2020年公開指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」等語，引發軒然大波，事後發現他引用的論文本身出錯，蘇偉碩被衛生福利部告發涉犯散布謠言罪嫌，他獲不起訴處分後，反控時任衛福部長陳時中與食品藥物管理署署長吳秀梅連帶求償100萬元，台北地院今開庭時，蘇仍堅稱陳、吳2人害他被認為故意造謠，法官諭知擇期再開庭。

▲▼「反萊豬醫師」蘇偉碩告衛生福利部前部長陳時中等人索賠100萬元，喊話衛福部官員「小民易虐、天理難容」。（圖／記者黃哲民攝）

▲「反萊豬醫師」蘇偉碩告衛生福利部前部長陳時中等人索賠100萬元，喊話衛福部官員「小民易虐、天理難容」。（圖／記者黃哲民攝）

台北地方法院今開庭原訂辯論終結，陳時中與吳秀梅未出庭，2人委任律師表示剛收到蘇偉碩新提出的書狀，難以當庭答辯，且蘇有提出證物編號但無實際證物情形，蘇答稱那個證物不重要、若需要再補提，法官嚴肅糾正蘇「必須言行一致，有清單就要提出證據，不然不知你要表達什麼」。

蘇偉碩沒委任律師，聽了連忙捨棄這項證據，他又請求法官命陳時中2人的律師說明陳時中2人有無參與告發他，法官表明無法指點訴訟雙方怎樣打贏官司，必須由當事人自己提出主張，「不用徵詢我，我不會回答，就算對造問我，我也不會說」。最終庭訊從預定10分鐘延長到1個半小時後，法官諭知擇期再開庭結案。

蘇偉碩開庭受訪表示，衛福部當年明知他引用的論文數據本身出錯，還用新聞稿說他沒發現論文的錯誤，不到1個禮拜卻說他散布謠言，要他認錯、要他去修改網路與YouTube的相關報導，但那些報導都是記者寫的，他如何去修改，何況相關報導唯一的錯誤，就是他引用2017年發表在國際期刊的這篇論文，「也不是有心的啊」！

蘇偉碩說，上周他去查這篇論文，發現錯誤的數據還在，他質疑衛福部「怎麼不敢去叫洋人更改！」卻來欺負「我們小老百姓」，他要送衛福部官員一句話：「小民易虐，天理難容！」希望衛福部官員要知道「做什麼事，會有報應的！」他堅持要陳、吳2人個人賠償而非國賠，「我不要花納稅人的錢來賠我」。

本案源於2020年間，政府將進口含有俗稱「瘦肉精」的萊克多巴胺美國豬肉，引發國內熱議，長期發表文章反對進口萊豬、被稱為「反萊豬醫師」的蘇偉碩，應邀在立法院公聽會專題報告，指稱「萊克多巴胺比搖頭丸毒250倍」等語，蘇被抨擊涉灌水數據，但後來發現他引用的論文本身誤植數據，蘇也公開澄清萊劑毒性應只有搖頭丸MDMA的1/4。

不過衛福部仍發函警政署告發蘇偉碩涉犯《食安法》散布謠言罪嫌，經函送蘇偉碩住處轄區的高雄地檢署偵辦，檢方認為蘇的發言雖不夠嚴謹，但非全然惡意，去年（2022年）6月將蘇不起訴。

蘇偉碩自認清白，去年7月4日到台北地檢署控告陳時中、吳秀梅涉犯誣告罪嫌，並對陳時中2人提起本件民事訴訟，主張陳、吳2人以衛福部之名告發他、用新聞稿說他「危言聳聽」，加上2人對媒體受訪內容也侵害他名譽，包括陳時中說「若認錯可考慮不提告」、吳秀梅說「食藥署一再發新聞稿澄清，一直有告訴他(指蘇偉碩)那是錯的(指數據)」等語。

蘇偉碩認為，陳時中2人害他被大眾誤認為故意造謠，要求2人連帶賠償精神慰撫100萬元。蘇偉碩控告陳時中2人誣告罪嫌一案，檢方指衛福部為食品安全主管機關，認為蘇偉碩針對萊劑所發表的言論不僅有錯，且可能引發民眾誤解與恐慌，所以澄清蘇的發言「危言聳聽」，更不是無緣無故告發蘇，今年（2023年）2月將陳時中2人不起訴。

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